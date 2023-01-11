В КГГА рассказали, готов ли Киев к масштабному блэуауту

Столичные власти, по словам замглавы администрации Николая Поворозника, даже рассматривают сценарий слива воды из системы обогрева многоквартирных домов.

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Ремонтные бригады после ракетных ударов ВС РФ прокладывают новые маршруты для подачи электроэнергии, а власти готовы к наихудшим сценариям, в том числе к блэкауту в Киеве. Об этом 11 января в интервью ТСН заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, блэкаут перестал быть страшным словом, как был раньше. Поворозник напомнил, что после одной из последних атак ВС РФ украинская столица была несколько дней без электроэнергии, поэтому власти готовятся к самым наихудшим сценариям.

Задача №1 для КГГА, как отмечает замглавы администрации, — обеспечить функционирование водо- и теплоснабжения, работу общественного транспорта и предоставления населению медицинских услуг.

Отдельно Поворозник рассказал, что после обстрелов ремонтные бригады не только быстро устраняют повреждения, но и прокладывают новые маршруты для подачи электроэнергии. Замглавы КГГА не исключает, что ситуация может ухудшиться после новых прилетов, но власти постараются сохранить для бытовых потребителей водо- и теплоснабжение.

"Даже готовы к тому, что придется сливать воду из системы обогрева домов. А для обогрева граждан будут задействованы пункты обогрева, которые уже назвали "Пунктами незламності", — резюмировал Поворозник в интервью журналистам.

Днем ранее, 10 января, в ДТЭК предупредили, что отключения электроэнергии в Киеве могут стать более продолжительными. Из-за неблагоприятной погоды и роста уровня потребления украинцам могут отключать свет в те часы, которые в графиках обозначены светло-серым цветом.

Возможный блэкаут в Киеве днем ранее, 10 января, комментировал руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, столичные власти в случае длительных отключений света рассчитывают на бесперебойную работу "Пунктів незламності".