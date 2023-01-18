"Горел в воздухе": очевидица рассказала о вертолете, упавшем рядом с детским садом в Броварах

По словам свидетельницы трагедии, пилот, вероятно, пытался избежать столкновения с крупными объектами, поскольку его вертолет упал возле двухэтажного здания.

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В девятом часу утра в среду, 18 января, вертолет ГСЧС Украины, перевозивший руководство МВД в Броварах, возможно, загорелся еще в воздухе, об этом сообщила местная жительница в интервью журналистам. Информация прозвучала в эфире телемарафона.

"Вертолет кружился, горел и полетел в ту сторону", — сообщила женщина. По ее словам, пилот, вероятно, пытался избежать столкновения с крупными объектами, поскольку вертолет упал возле двухэтажного здания, а поблизости находились многоэтажные жилые дома.

Трагедия произошла 18 января в 08:20. В результате падения вертолета ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) рядом с детским садом в городе Бровары Киевской области погибли 15 человек, в том числе трое детей. Травмы получили 25, из них 10 детей — пострадавших госпитализировали, согласно информации ГСЧС.

[ + – ] Последствия трагедии в Броварах

Помимо того, что пострадало здание детсада, также были повреждены окна в 14-этажном жилом доме, а также три легковых автомобиля.

В 09:06 пожар в здании локализовали на площади 500 м кв, а в течение последующих 20 минут потушили.

На борту вертолета было девять человек: три пилота и шесть представителей опергруппы МВД, в том числе руководители министерства.

Напомним, что появились первые версии, объясняющие причины авиакатастрофы в Броварах. СБУ проведет досудебное расследование падения вертолета, в результате которого погиб глава МВД Денис Монастырский и другие представители ведомства.

Ранее Фокус сообщал, что Монастырский направлялся в одну из горячих точек. По информации ОП, министр вместе с коллегами летел в регион активных боестолкновений.