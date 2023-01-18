"Горів у повітрі": очевидиця розповіла про гелікоптер, що впав на дитячий садок у Броварах

За словами свідка трагедії, пілот, імовірно, намагався уникнути зіткнення з великими об'єктами, оскільки його вертоліт упав на двоповерхову будівлю.

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О дев'ятій годині ранку в середу, 18 січня, вертоліт ДСНС України, який перевозив керівництво МВС у Броварах, можливо, спалахнув ще в повітрі, про це повідомила місцева мешканка в інтерв'ю журналістам. Інформація пролунала в ефірі телемарафону.

"Вертоліт кружляв, горів і полетів у той бік", — повідомила жінка. За її словами, пілот, імовірно, намагався уникнути зіткнення з великими об'єктами, оскільки гелікоптер упав біля двоповерхової будівлі, а поблизу були багатоповерхові житлові будинки.

Трагедія сталася 18 січня о 08:20. Унаслідок падіння вертольота ДСНС ЄС-225 (бортовий номер 54) поряд із дитячим садком у місті Бровари Київської області загинуло 15 осіб, у тому числі троє дітей. Травми отримали 25, із них 10 дітей — постраждалих госпіталізували, згідно з інформацією ДСНС.

[ + – ] Наслідки трагедії в Броварах

Крім того, що постраждала будівля дитсадка, також були пошкоджені вікна в 14-поверховому житловому будинку, а також три легкові автомобілі.

О 09:06 пожежу в будівлі локалізували на площі 500 кв.м, а протягом наступних 20 хвилин загасили.

На борту вертольота було дев'ятеро людей: троє пілотів і шестеро представників опергрупи МВС, у тому числі керівники міністерства.

Нагадаємо, що з'явилися перші версії, які пояснюють причини авіакатастрофи у Броварах. СБУ проведе досудове розслідування падіння вертольота, внаслідок якого загинув голова МВС Денис Монастирський та інші представники відомства.

Раніше Фокус повідомляв, що Монастирський прямував до однієї з гарячих точок. За інформацією ОП, міністр разом із колегами летів до регіону активних бойових зіткнень.