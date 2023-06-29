Одеського воєнкома Борисова перевіряють на причетність до нових злочинів, — Офіс генпрокурора

Щоб перевірити інформацію про автомобілі преміумкласу та нерухомість за кордоном, якими нібито володіє сім'я воєнкома, прокурори надіслали запити одразу до кількох країн: Іспанії, Молдови, Туреччини та Румунії.

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Голову ТЦК Одеси Євгена Борисова, який нещодавно потрапив у скандал через елітну нерухомість в Іспанії, перевіряють на причетність до низки інших злочинів. Інформація про це з'явилася в офіційному телеграм-каналі Офісу генпрокурора в четвер, 29 червня.

Зокрема прокуратура перевіряє факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім одеським військкомом.

Щоб підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про автомобілі преміумкласу та нерухомість за кордоном, якими нібито володіє сім'я військкома, прокуратура надіслала запити одразу до кількох країн: Іспанії, Молдови, Туреччини та Румунії.

Крім того, у слідства є підозри, що Борисов міг ухилятися від військової служби, прикриваючись лікуванням за кордоном.

"Наразі у кримінальному провадженні допитано понад 30 свідків, проведено 11 обшуків, 17 оглядів і тимчасових доступів, надіслано понад 100 запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій, проведено три податкові перевірки господарської діяльності членів сім'ї посадовця", — повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 28 червня одеського воєнкома Борисова після розслідування "Батальйон Іспанія" звільнили з посади. Після звільнення Євгена Борисова з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його обов'язки були покладені на заступника начальника цього центру.

А 22 червня стало відомо, що голова Одеського ТЦК Євген Борисов законно виїжджав за кордон. За словами спікера ОК "Південь", Борисов виїжджав за межі України на лікування. Усі необхідні документи він надав.