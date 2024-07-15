В РФ заявили про атаки БпЛА в окупованому Криму та Липецькій області

У Криму БпЛА нібито впав на територію приватного подвір'я та намагався порушити роботу підстанції під Липецьком.

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В Липецькій області безпілотник атакував місцеву електропідстанцію, а в окупованому Криму кружляв в районі мису Фіолент. Про це повідомила місцева влада.

Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив.

"БпЛА впав на територію електропідстанції у Становлянському МО. На місці падіння працюють правоохоронці. Жертв немає. Роботу електропідстанції не порушено", — заявив він.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв також повідомив про атаку БпЛА в районі мису Фіолент.

"За попередньою інформацією, в районі мису Фіолент військові збили вже один безпілотник. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, на даний момент зафіксовано інформацію про падіння уламків у районі Фіолента на території одного приватного будинку. Триває контроль за обстановкою", — написав він.

Згодом Развожаєв додав, що оперативні служби виїхали на місце падіння уламків у районі Фіолента, і що постраждалих немає.

Нагадаємо, що БпЛА СБУ атакували нафтобазу в Ростовській області. Охоронці намагалися збити їх антидроновими рушницями, але не влучили і розсмішили мережу своєю незграбністю.