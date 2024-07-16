Готують під "Онікси": РФ модернізує пускові установки для атаки з Криму, — Братчук

Як розповів Сергій Братчук, 15 липня росіяни завдали удару по Одесі саме з півострова. Вони використовували балістичну ракету "Іскандер-М".

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ЗС РФ вивели більшу частину своїх ракетоносіїв з окупованого Криму і почали модернізувати ракетні установки на півострові. Про це розповів представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук "24 каналу".

За його словами, Росія хоче заховати свій Чорноморський флот. При цьому обстріли України з окупованого Криму не зупиняються.

Братчук заявив, що 15 липня росіяни завдали удару по Одесі саме з півострова. Вони використовували балістичну ракету "Іскандер-М". Ба більше, вони модернізують установки, щоб вони могли запускати ракети "Онікс".

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"Ворог, на щастя, давно їх не застосовував, але цих ракет у нього багато. Те, що окупанти готують під "Онікси" установки, теж потрібно брати до уваги", — сказав він.

Братчук зазначив, що не варто думати, начебто ворог перебуває у розпачі та тікає. Росіяни відводять свої кораблі з Криму, щоб їх убезпечити.

Сергій Братчук про окупантів у Криму (дивитися з 36 хвилини)

Що відомо про ракету "Онікс"

Це надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, що призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та поодинокими кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії.

Раніше у ВМСУ повідомляли, що РФ переклала функціонал флоту в Чорному морі на авіацію. За словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, Києву необхідно якомога швидше отримати допомогу від західних партнерів у вигляді винищувачів F-16, щоб змістити баланс на південному напрямку.

Також 15 липня повідомлялося, що безпілотники атакували мис Фіолент. За даними соцмереж, у районі Севастополя було вісім вибухів, а заяви Міноборони РФ про нібито збиті українські безпілотники названо такими, що не відповідають дійсності.