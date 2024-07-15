"Вокруг Крыма летает": РФ переложила функционал флота в Черном море на авиацию, — ВМС (видео)

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, Киеву необходимо как можно скорее получить помощь от западных партнеров в виде истребителей F-16, чтобы сместить баланс на южном направлении.

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Россияне не могут использовать свой морской флот в Черном море, поэтому его функционал они переложили на авиацию. Деталями в эфире телеканала Freedom поделился спикер Военно-морских дел ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, у противника в акватории Черного моря сегодня осталась одна составляющая — воздушная, которую он эффективно использует. В связи с этим для Украины крайне важно как можно быстрее получить западные истребители F-16.

"Для нас это действительно важный момент. В море фактически из акватории их выдавили. Сухопутная составляющая успехом не увенчалась на нашем направлении… Но в воздушном пространстве доминирует авиация над Черным морем — это факт. И фактически наносить удары у них возможность осталась только таким способом", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Речь идет про удар по портовой инфраструктуре при помощи самолетов, говорит спикер ВМС, а также постоянная разведка, ведь в небе над южными украинскими регионами 24/7 висят российские дроны, которые активно уничтожаются.

Кроме того, воздушная составляющая важна Киеву из-за работы "зернового коридора" и здесь вся надежда на Воздушные силы, ведь эту проблему могут решить только они.

"Появление в небе новых единиц вооружения может как-то этот баланс все-таки сместить, потому что, не имея возможности в море патрулировать и в принципе выполнять функционал, возложенный на флот, они его переложили на авиацию. И поэтому в Черном море присутствие российской авиации очень широкое, представлено буквально всем авиапарком, который у них есть. И все это 24/7 практически вокруг Крыма летает", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 15 июля сообщалось, что РФ вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли, о чем заявлял спикер ВМС. По его словам, именно в момент написания поста последнее сторожевое судно ВМС РФ покидало полуостров.