Нічні вибухи в Севастополі: під ударом ATACMS опинились установки С-400, — соцмережі (фото)

У мережі інформують, що були уражені пускові установки комплексу "Тріумф". Місцева окупаційна влада заявила про падіння уламків ракети ATACMS.

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Після вибухів у тимчасово окупованому Криму спалахнули пожежі. Про це 2 серпня повідомили у Telegram-каналі "Крымский ветер".

Пожежі зафіксували на позиції російської військової частини ППО у Балаклаві. Час загоряння при цьому збігається з атакою на Севастополь. Автори контенту зазначили, що причиною можуть бути не лише влучання, але й пуски ракет.

Однак згодом у пабліку з посиланням на джерела повідомили, що загоряння все ж спричинили "прильоти". За попередніми даними, вночі на висотах Кая-Баш у Севастополі була уражена позиція ЗРК С-400 "Тріумф".

Зазначається, що під ударом опинились чотири пускові установки на базі МАЗ-543 і РЛС типу 92Н6.

"Очікуємо на супутникові знімки результату атаки", — долали автори контенту.

Місця пожеж на карті Криму Фото: Крымский ветер Місця пожеж на карті Криму Фото: Крымский ветер

Представник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що на будинок у місті впала фугасна збита частина ракети ATACMS.

"Вона пробила дах і застрягла на технічному поверсі, тож ніхто не постраждав. На час робіт піротехніків зі збирання збитої ракети прийнято рішення про евакуацію людей до місця тимчасового розміщення", — повідомив Развожаєв.

Нагадаємо, вночі на 2 серпня у Севастополі лунали звуки стрільби, сирени та вибухи. У соцмережах інформували, що російські окупанти підняли у небо літаки з аеродрому "Бельбек". Під ударом міг опинитись судноремонтний завод Чорноморського флоту РФ.

В ОТУ "Харків" попередили, що ЗС РФ готуються до нових штурмів у Вовчанську. Окрім того, ворог накопичує сили у підвалах для подальшого наступу.