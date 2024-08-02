Севастополь під атакою: ракета могла уразити судноремонтний завод ЧФ РФ, — соцмережі (фото)
За повідомленнями місцевої окупаційної влади, через падіння уламків на деяких вулицях міста обірвані лінії передач. Жителі Севастополя публікують численні фото з наслідками прильотів по всьому місту.
У ніч з 1 на 2 серпня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи, місцеві мешканці чули звуки стрільби та сирени у місті. Про це повідомив телеграм-канал "Крымский ветер".
"Вибухи підписники чули від Севастополя до Балаклави", — йдеться у повідомленні.
Пізніше з'явилось відео, зняте місцевими мешканцями. На ньому чутно як у місті лунає повітряна тривога, ведеться стрільба, а також лунають потужні вибухи.
Підписники телеграм-каналу "Крымский ветер" повідомили, що окупанти підняли у небо літаки з аеродрому "Бельбека".
Також жителі Севастополя сфотографували дим, який з'явився внаслідок нічної атаки над бухтою міста.
Пізніше з'явилось повідомлення, що внаслідок атаки міг бути уражений 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту РФ у Кілен-бухті.
"Є приліт у районі 13-го судноремонтного заводу ЧФ РФ у Кілен-бухті, повідомляє наш підписник Схоже, саме над ним здіймався димок". — повідомив "Крымский ветер".
У центрі Севастополя мешканці зафільмували падіння якихось уламків.
Що говорить окупаційна влада Криму
Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що окупаційній армії вдалось відбити масовану атаку на місто.
"За попередньою інформацією, збито вже понад 4 повітряні цілі", — написав Развожаєв.
За його словами уламки збитих ракет та безпілотників впали у різних частинах міста, через що на деяких вулицях обірвані лінії електропередач.
"За попередньою інформацією зберігається загроза атаки БПЛА протягом усієї ночі", — наголосив Развожаєв.
Так званий глава Криму Сергій Аксьонов поки не коментував атаку на півострів.
Нагадаємо, вночі 26 липня військові об'єкти РФ в окупованому Криму атакували ракети ATACMS.