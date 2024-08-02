Севастополь під атакою: ракета могла уразити судноремонтний завод ЧФ РФ, — соцмережі (фото)

За повідомленнями місцевої окупаційної влади, через падіння уламків на деяких вулицях міста обірвані лінії передач. Жителі Севастополя публікують численні фото з наслідками прильотів по всьому місту.

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У ніч з 1 на 2 серпня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи, місцеві мешканці чули звуки стрільби та сирени у місті. Про це повідомив телеграм-канал "Крымский ветер".

"Вибухи підписники чули від Севастополя до Балаклави", — йдеться у повідомленні.

Пізніше з'явилось відео, зняте місцевими мешканцями. На ньому чутно як у місті лунає повітряна тривога, ведеться стрільба, а також лунають потужні вибухи.

Підписники телеграм-каналу "Крымский ветер" повідомили, що окупанти підняли у небо літаки з аеродрому "Бельбека".

Також жителі Севастополя сфотографували дим, який з'явився внаслідок нічної атаки над бухтою міста.

Дим над бухтою Севастополя Фото: Крымский ветер

Пізніше з'явилось повідомлення, що внаслідок атаки міг бути уражений 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту РФ у Кілен-бухті.

"Є приліт у районі 13-го судноремонтного заводу ЧФ РФ у Кілен-бухті, повідомляє наш підписник Схоже, саме над ним здіймався димок". — повідомив "Крымский ветер".

У центрі Севастополя мешканці зафільмували падіння якихось уламків.

Падіння уламків у Севастополі Фото: Крымский ветер

Що говорить окупаційна влада Криму

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що окупаційній армії вдалось відбити масовану атаку на місто.

"За попередньою інформацією, збито вже понад 4 повітряні цілі", — написав Развожаєв.

За його словами уламки збитих ракет та безпілотників впали у різних частинах міста, через що на деяких вулицях обірвані лінії електропередач.

"За попередньою інформацією зберігається загроза атаки БПЛА протягом усієї ночі", — наголосив Развожаєв.

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов поки не коментував атаку на півострів.

Нагадаємо, вночі 26 липня військові об'єкти РФ в окупованому Криму атакували ракети ATACMS.