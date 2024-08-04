С-400, С-500 и подлодка "Ростов-на-Дону": в ISW оценили возможные последствия ударов в Крыму

По данным представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, ВСУ успешно уничтожили российские системы ПВО С-400 и С-500, защищавшие Крымский мост.

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2 августа украинские силы могли нанести удары по четырем российским ЗРК С-400, системе ПВО С-500 и подводной лодке "Ростов-на-Дону" в оккупированном Крыму. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 3 августа.

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В РФ реанимировали подводную лодку "Ростов-на-Дону" после удара по Севастополю, — СМИ

Генштаб ВСУ 3 августа сообщил, что атаки на территории Крыма существенно повредили четыре российские пусковые установки С-400 в неуказанных районах. Представитель ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что ВСУ успешно уничтожили российские системы ПВО С-400 и С-500, которые российские военные разместили для защиты Крымского моста.

В ISW пока не обнаружила визуальных подтверждений того, что ВСУ наносили удары по российским системам ПВО. Генштаб ВСУ сообщил, что после удара подводная лодка "Ростов-на-Дону" затонула в порту Севастополя.

В сентябре 2023 года украинские силы значительно повредили подводную лодку в порту Севастополя. После этого ее отправили на ремонт в порту.

По утверждениям российских источников, 2 августа российская ПВО отразила удар ракетами MGM-140 ATACMS по оккупированному Севастополю. Спутниковые снимки, сделанные 2 августа, показывают некоторые повреждения конструкции, предположительно защищавшей подлодку в Севастополе. Но американские аналитики пока не могут независимо подтвердить сообщения об уничтожении подводной лодки.

Напомним, что из Крыма "исчезают" российские самолеты. По данным представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, два аэродрома уже пустые.

Также сообщалось, что, по данным Bild, россияне перешли канал в Часовом Яру и продвигаются в жилые кварталы.