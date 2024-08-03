Из Крыма "исчезают" российские самолеты: два аэродрома уже пустуют, — Плетенчук (видео)

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что враг может перебросить логистику в коридор по суше. Однако тогда она станет еще более легкой целью для ударов ВСУ.

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Российские оккупанты забирают свою авиацию из захваченного Крыма. Об этом в эфире телемарафона 3 августа рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Сейчас у них есть в Крыму пять военных аэродромов, два из них фактически уже остались без самолетов. Это факт", — отметил он.

Военный объяснил, что враг может перебазировать самолеты на материк. Однако их все равно придется обеспечивать горючим и остальным необходимым, имея соответствующую логистику.

"На самом деле остается еще коридор по суше, и в принципе они просто перебросят логистику туда. Она будет более доступной для уничтожения, но опять же, это их никогда не останавливало", — подчеркнул Плетенчук.

По его словам, уничтожение незаконно построенного Крымского моста усложнит логистику для оккупантов, которая и без того уже "сверхсложная". Однако полностью отрезать врага это не позволит.

Комментарий Дмитрия Плетенчука (об аэродромах в Крыму — с 8:23)

Напомним, ночью на 2 августа во временно оккупированном Крыму гремели взрывы. В соцсетях информировали, что была поражена позиция российской воинской части ПВО. По предварительным данным, под ударом оказались четыре пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф".

В Генштабе ВСУ сообщили, что 2 августа в порту Севастополя была уничтожена лодка Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону". Военные передали, что судно пошло на дно.