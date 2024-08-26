Удар по Киевской ГЭС: эксперт объяснил, выстоит ли дамба и будет ли вред для энергосистемы

Украинские энергетики лучше готовы к воздушным ударам ВС РФ, чем это было в 2022 году, заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. Он уверен в прочности дамбы ГЭС и в том, что поврежденные элементы быстро восстановятся.

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Киевская ГЭС и дамба водохранилища — это объекты, которые отличаются по уровню уязвимости при обстрелах ВС РФ. Дамбу, например, разрушить очень трудно. В то же время повреждение других уязвимых объектов удержит объединенную энергетическую систему. О деталях российского обстрела 26 августа и о готовности системы эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Рябцев отметил, что дамба (или плотина) на Киевской ГЭС достаточно прочная, чтобы устоять во время российского удара. Однако в результате обстрела ВС РФ действительно пострадали более уязвимые объекты, признал эксперт. Впрочем, он уверен, что их быстро отремонтируют и восстановят нормальную работу энергосистемы.

"Повреждения были нанесены, но все эти повреждения, поврежденное оборудование снова заработает в ближайшие дни", — прозвучало в эфире телеканала.

Кроме того, эксперт объяснил, благодаря чему удается так быстро восстановить систему. По его мнению, первые обстрелы, которые ВС РФ провели осенью 2022 года, стали неожиданностью для энергетиков. Именно поэтому были такие тяжелые последствия. Однако теперь все работы выполняются с учетом угрозы со стороны врага, сказал он.

"Сейчас все работы осуществляются по определенным методикам, по определенным алгоритмам. И даже аварийные отключения, которые происходили по Украине, они были превентивными", — заявил Рябцев.

Киевская ГЭС и дамба — энергетический эксперт об обстреле 26 августа см. 13:48

Киевская ГЭС и дамба — детали обстрела 26 августа

Утром 26 августа ВС РФ нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине и под угрозой оказалась Киевская ГЭС, писал Фокус. По украинцам летели дроны-камикадзе "Шахед", ракеты "Кинжал", "Калибр", Х-101, которые направлялись с востока на запад и в центр страны. Под ударом, среди других 15 регионов, оказалась Киевщина. Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко подтвердил, что россияне атаковали тремя десятками средствами поражения. По его словам, силы ПВО сбили полтора десятка дронов и столько же ракет различных типов. Однако враг все же повредил два энергетических объекта — о чем именно идет речь, чиновник не объяснил.

Киевская ГЭС — Руслан Кравченко об ударах 26 августа по Киеву Фото: Скриншот

В то же время появилось заявление руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, главной темой которого была Киевская ГЭС. Он написал, что не следует беспокоиться о событиях на ГЭС. По его словам, ее невозможно разрушить извне. Комментарий чиновника появился после того, как в сети появились кадры удара ракеты Х-101 по Киевскому водохранилищу. Кроме того, публиковали видео с пожаром и столбами дыма возле гидроэлектростанции.

Киевская ГЭС — Андрей Коваленко о возможности разрушения Фото: Скриншот

Киевская ГЭС на карте

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил угрозу для гидроэлектростанции к северу от столицы. Киевская ГЭС на карте расположена в городе Вышгород, а дамба удерживает воду Киевского водохранилища объемом около 3,7 куб. км. Между тем на карте с траекторией дронов и ракет невозможно сделать вывод, была ли Киевская ГЭС целью врага.

Киевская ГЭС на карте — где расположена гидроэлектростанция Фото: Google maps Киевская ГЭС и траектория "шахедов" и ракет ВС РФ 26 августа Фото: Советник / Telegram

Отметим, во время обстрела 26 августа жители Киева массово прятались в метро от ракет и дронов ВС РФ. На видео, снятом на месте событий, можно увидеть, как люди пели песни о столице. В репертуаре украинцев оказались песни "Как тебя не любить, Киев мой". При этом гражданам пришлось находиться в убежище около семи часов, сообщили СМИ.

Напоминаем, в НЭК "Укрэнерго" и глава офиса президента Андрей Ермак подтвердили, что в Украине ввели аварийные отключения из-за удара РФ.