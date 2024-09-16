Восьма атака за вересень: ЗС РФ завдали нового удару по Києву, подробиці

Начальник міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що росіяни випустили в напрямку української столиці приблизно 20 ударних "шахедів". Кореспонденти Фокусу повідомляли про звуки вибухів у Києві та області.

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Російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ. Повітряна тривога тривала з другої години ночі. Це була вже восьма атака на столицю за першу половину вересня. Але ця – масована, зауважив голова КВМА Сергій Попко.

За його словами ворог, як і попередні сім разів, застосовував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт "Shahed".

Карта повітряних тривог цієї ночі

"Але на відміну від останніх атак, ця була масована. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин", — розповів Попко.

За його словами, на Київ "Шахеди" сунули з різних напрямків і різними групами. Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БпЛА ворога.

Що саме уразили, скажуть пізніше у звітах Повітряних Сил. За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань. Відбій тривоги у Київській області пролунав тільки о 6.30.

Нагадаємо, 15 вересня російські війська атакували не тільки Київ. Окупанти вдарили по Харкову коригованими авіабомбами. Один зі снарядів прилетів у багатоповерховий житловий будинок. За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, окупанти випустили по Харкову і району щонайменше шість авіабомб.