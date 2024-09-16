Восьмая атака за сентябрь: ВС РФ нанесли новый удар по Киеву, подробности

Начальник городской военной администрации Сергей Попко заявил, что россияне выпустили в направлении украинской столицы около 20 ударных "шахедов". Корреспонденты Фокуса сообщали о звуках взрывов в Киеве и области.

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Российские оккупанты осуществили массированную атаку на Киев. Воздушная тревога продолжалась с двух часов ночи. Это была уже восьмая атака на столицу за первую половину сентября. Но эта — массированная, отметил председатель КВМА Сергей Попко.

По его словам враг, как и предыдущие семь раз, применял ударные БпЛА, вероятно вроде "Shahed".

Карта воздушных тревог этой ночью

"Но в отличие от последних атак, эта была массированная. Воздушную тревогу в столице объявили около двух ночи и длилась она около 3-х с половиной часов", — рассказал Попко.

По его словам, на Киев "Шахеды" двигались с разных направлений и разными группами. Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти два десятка БпЛА врага.

Что именно поразили, скажут позже в отчетах Воздушных Сил. По предварительной информации, в Киеве предварительно без пострадавших и разрушений. Отбой тревоги в Киевской области прозвучал только в 6.30.

Напомним, 15 сентября российские войска атаковали не только Киев. Оккупанты ударили по Харькову корректируемыми авиабомбами. Один из снарядов прилетел в многоэтажный жилой дом. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, оккупанты выпустили по Харькову и району по меньшей мере шесть авиабомб.