КНДР разработала управляемые снаряды для РСЗО: их могут экспортировать в Россию, — СМИ (фото)

Пока Пхеньян развернул реактивную систему залпового огня калибра 240-мм вблизи границы с Южной Кореей. Впрочем аналитики не исключают, что КНДР может экспортировать новые снаряды России, чтобы та использовала их в войне против Украины.

Related video

В воскресенье, 11 февраля, Академия национальной обороны КНДР провела испытания управляемых снарядов калибра 240 мм к реактивным системам залпового огня (РСЗО). Северокорейские военные оценивали точность поражения и проверяли боевые характеристики снарядов. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на корейское центральное информационное агентство (KCNA).

Пхеньян убежден, что такое техническое усовершенствование позволит существенно усилить огневую мощь РСЗО и поможет переоценить стратегическую ценность установки и ее роль на поле боя. Систему развернули вблизи границы с Южной Кореей и направили на ее столицу Сеул.

Это испытание оружия происходит на фоне углубления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Издание предполагает, что новые снаряды, вероятно, КНДР будет экспортировать в Россию.

По мнению южнокорейских специалистов, усовершенствованный 240-мм снаряд может иметь двойное назначение: с практической точки зрения КНДР может продавать их в Россию, и с политической — использовать для усиления давления на Юг.

Напомним, издание The New York Times писало, что власти России, возможно, в обмен на ракеты и боеприпасы пытается помочь Пхеньяну получить доступ к международной финансовой системе. Анализ британского аналитического центра безопасности показывает, что Пхеньян отправил Москве до 2,5 миллиона боеприпасов. А Россия в ответ позволила выпустить миллионы долларов из замороженных северокорейских активов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что ВС РФ применяют на фронте северокорейские артиллерийские снаряды.