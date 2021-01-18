В ВОЗ заявили, что человечество находится на грани катастрофы

По мнению главы организации, ценой моральной ошибки человечества может стать невозможность жить в беднейших странах мира.

Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что мир находится на грани моральной катастрофы. Соответствующее заявление главы организации Тедроса Адана Гебрейесуса опубликовано в понедельник, 18 января, на странице ВОЗ в Twitter.

«Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки — и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира», — говорится в заявлении, которое Гебрейесус сделал на заседании исполкома организации.

По его словам, в 49 наиболее обеспеченных государствах жители получили уже больше 39 миллионов доз вакцины, тогда как в одной из наиболее бедных стран их было сделано всего 25.

Гебрейесус считает, что планы мира обеспечить равный доступ к вакцинации людям из разных стран находятся под угрозой.

Ранее сообщалось, что в Киеве до 10 февраля должны составить списки на вакцинацию.

Определены такие целевые группы для вакцинации:

социальные работники и работники социальной сферы;

учителя и другие работники сферы образования;

работники учреждений культуры;

работники критически важных структур (коммунальных предприятий "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевмедспецтранс", "Киевводоканал" и др., сотрудники Нацполиции, служащие Нацгвардии, ВСУ, СБУ и др.);

люди старше 60 лет;

люди от 18 до 60 лет с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в зоне риска;

пациенты и персонал пенитенциарной службы.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией. "Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", — сказал он.