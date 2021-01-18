У ВООЗ заявили, що людство перебуває на межі катастрофи

На думку голови організації, ціною моральної помилки людства може стати можливість жити в найбідніших країнах світу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що світ перебуває на межі моральної катастрофи. Відповідну заяву голови організації Тедроса Адана Гебрейесуса опубліковано в понеділок, 18 січня, на сторінці ВООЗ у Twitter.

«Я скажу прямо: світ на межі катастрофічної моральної помилки — і ціною цієї помилки будуть людські життя і сама можливість жити в найбідніших країнах світу», — йдеться в заяві, яку Гебрейесус зробив на засіданні виконкому організації.

За його словами, у 49 найбільш забезпечених державах жителі отримали вже більше 39 мільйонів доз вакцини, тоді як в одній з найбідніших країн їх було зроблено всього 25.

Гебрейесус вважає, що плани світу забезпечити рівний доступ до вакцинації людям з різних країн перебувають під загрозою.

Раніше повідомлялося, що в Києві до 10 лютого повинні скласти списки на вакцинацію.

Визначено такі цільові групи для вакцинації:

соціальні працівники та працівники соціальної сфери;

учителі та інші працівники сфери освіти;

працівники установ культури;

працівники критично важливих структур (комунальних підприємств "Київський метрополітен", "Київпастранс", "Київмедспецтранс", "Київводоканал" тощо, співробітники Нацполіціі, службовці Нацгвардії, ЗСУ, СБУ тощо);

люди старше 60 років;

люди від 18 до 60 років з супутніми захворюваннями, які перебувають у зоні ризику;

пацієнти і персонал пенітенціарної служби.

Нагадаємо: прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі буде проходити паралельно з державною вакцинацією. "Як тільки вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства отримають можливість завозити ці вакцини в Україну. Далі — це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори і укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією ", — сказав він.