По расчетам Кабмина, карантин продлится до 2023 года, – СМИ

В Кабмине говорят, что лишь в 2023 году распространение коронавируса должно остановиться.

Карантинные ограничения в Украине будут сохраняться на протяжении всего 2021 года. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники в Кабинете министров.

По словам собеседников издания, в целом карантин может продлиться до 2023 года. Именно в этом году, по мнению врачей, распространение коронавируса должно остановиться, поскольку большинство людей на Земле к тому моменту переболеют.

"После 24 января откроется бизнес, но ограничения (адаптивный карантин, который действовал до 8 января, – ред.), будут длиться весь этот год. А вообще по нашим расчетам карантин запланирован до 2023 года", – уточнил источник.

Ранее министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что продолжать нынешние жесткие ограничения "нет смысла", однако Украина может вернуться к адаптивному карантину после 24 января.

Напомним, 8 января, в Украине начался новый локдаун. Согласно ограничениям, на время действия карантина продажа бытовой химии, носков и колготок запрещена. В период локдауна с 8 по 24 января запрещается деятельность бытовых магазинов. Другие маркеты могут торговать лишь продуктами питания и товарами первой необходимости.

12 января в Украине зарегистрировали 5116 новых случаев коронавируса.