В Минздраве уточнили, что можно продавать в магазинах во время локдауна (фото)

Во время "карантина зимних каникул" запрещается деятельность бытовых магазинов.

В Украине в период локдауна с 8 по 24 января запрещается деятельность бытовых магазинов. Другие маркеты могут торговать лишь продуктами питания и товарами первой необходимости.

Об этом сообщает Кабинет министров.

В частности, магазины могут торговать только товарами, которые относятся к следующим категориям: продукты питания, лекарства, изделия медицинского назначения, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, корма, семена, средства защиты растений, бытовая химия, печатная пресса.

Отмечается, что все это можно продавать на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли такими товарами, а также топливом. Продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что главной целью жестких карантинных ограничений является уменьшение мобильности людей и, как следствие, предотвращения инфицирования коронавирусом.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что постановление Кабмина не касается работы киосков, поэтому там могут продолжать продавать сигареты, кофе и батарейки.

В то же время, как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, в "АТБ" и "Ашане" лентами перекрыли доступ к запрещенным товарам. Другие сети работают в обычном режиме.

В частности, в "Ашане" ряды, где продают товары из "запрещенки", обнесены лентой и покупателей туда не пускают. Но продукцию все равно можно приобрести, оформив на месте онлайн заказ.

По данным PavlovskyNews, "Сильпо", "Фора", "Новус" и "Билла" решили не обносить ряды запретной лентой и продают все представленные в ассортименте товары. Здесь можно купить все необходимое. В отличие от "АТБ", где товары, что не входят в список первой необходимости, не продаются.

Некоторые магазины, специализирующиеся на бытовой химии и косметике (EVA, Watsons, "Космо"), полностью закрыты, а в других перекрыто 70% торговых площадей.

Магазины бытовой техники ("Фокстрот", "Алло", COMFY, MOYO, ELDORADO, "Цитрус") также открыты. Купить можно только средства связи (телефоны, планшеты, наушники). Остальное оформляется через онлайн покупку.

Отметим, 8 января, в Украине начался новый локдаун. Согласно ограничениям, на время действия карантина продажа бытовой химии, носков и колготок запрещена.