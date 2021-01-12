Статистика коронавируса в Украине на 12 января: 5116 новых случаев
За сутки госпитализировано 1 092 человека.
За 11 января в стране зафиксировано 5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 131 ребенок и 309 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 092 человека;
- умерли – 184;
- выздоровели – 15 951 человек;
- проведено тестирований – 41 682 (ПЦР – 23 873, методом ИФА – 17 809).
За все время пандемии в Украине заболели 1 124 430 человек, выздоровели – 812 368, умерли – 20 019, проведено ПЦР-тестов – 5 805 824.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — всего 118 486 случаев (из них 898 за минувшие сутки);
- Винницкая область — 23 860 (121);
- Волынская область — 34 392 (99);
- Днепропетровская область — 62 487 (267);
- Донецкая область — 39 732 (160);
- Житомирская область — 41 566 (72);
- Закарпатская область — 29 165 (134);
- Запорожская область — 59 037 (463);
- Ивано-Франковская область — 44 481 (66);
- Киевская область — 63 984 (284);
- Кировоградская область — 8 966 (76);
- Луганская область — 12 162 (47);
- Львовская область — 65 289 (312);
- Николаевская область — 34 597 (52);
- Одесская область — 76 290 (315);
- Полтавская область — 39 460 (520);
- Ровенская область — 42 943 (132);
- Сумская область — 43 071 (152);
- Тернопольская область — 35 325 (83);
- Харьковская область — 72 941 (275);
- Херсонская область — 19 191 (73);
- Хмельницкая область — 41 293 (18);
- Черкасская область — 42 315 (306);
- Черновицкая область — 41 851 (184);
- Черниговская область — 31 546 (7).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid-19.gov.ua, 10 января было проведено 12 042 ПЦР-тестов, из них 27,4% оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 303 образца.
Напомним, более трети расходов государственного фонда для борьбы с коронавирусом — 26,4 из почти 66,5 потраченных миллиардов гривен — пошло на "стимулирование экономики". В рамках этой статьи на "строительство и реконструкцию дорог государственного значения" потратили более 25,7 миллиардов (38,7% от всех расходов за 2020 год), а на "поддержку культуры, туризма и креативных индустрий" — 680,5 миллионов гривен (1%).