Статистика коронавируса в Украине на 12 января: 5116 новых случаев

За сутки госпитализировано 1 092 человека.

За 11 января в стране зафиксировано 5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 131 ребенок и 309 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 092 человека;

умерли – 184;

выздоровели – 15 951 человек;

проведено тестирований – 41 682 (ПЦР – 23 873, методом ИФА – 17 809).

За все время пандемии в Украине заболели 1 124 430 человек, выздоровели – 812 368, умерли – 20 019, проведено ПЦР-тестов – 5 805 824.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — всего 118 486 случаев (из них 898 за минувшие сутки);

Винницкая область — 23 860 (121);

Волынская область — 34 392 (99);

Днепропетровская область — 62 487 (267);

Донецкая область — 39 732 (160);

Житомирская область — 41 566 (72);

Закарпатская область — 29 165 (134);

Запорожская область — 59 037 (463);

Ивано-Франковская область — 44 481 (66);

Киевская область — 63 984 (284);

Кировоградская область — 8 966 (76);

Луганская область — 12 162 (47);

Львовская область — 65 289 (312);

Николаевская область — 34 597 (52);

Одесская область — 76 290 (315);

Полтавская область — 39 460 (520);

Ровенская область — 42 943 (132);

Сумская область — 43 071 (152);

Тернопольская область — 35 325 (83);

Харьковская область — 72 941 (275);

Херсонская область — 19 191 (73);

Хмельницкая область — 41 293 (18);

Черкасская область — 42 315 (306);

Черновицкая область — 41 851 (184);

Черниговская область — 31 546 (7).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 10 января было проведено 12 042 ПЦР-тестов, из них 27,4% оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 303 образца.

Напомним, более трети расходов государственного фонда для борьбы с коронавирусом — 26,4 из почти 66,5 потраченных миллиардов гривен — пошло на "стимулирование экономики". В рамках этой статьи на "строительство и реконструкцию дорог государственного значения" потратили более 25,7 миллиардов (38,7% от всех расходов за 2020 год), а на "поддержку культуры, туризма и креативных индустрий" — 680,5 миллионов гривен (1%).