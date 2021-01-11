Дороги, культура, ФОПы: на что потратили деньги из COVID-фонда (инфографика)

Согласно подсчетам аналитиков, на сферу медицины было направлено менее 30% всех расходов фонда в 2020 году.

Аналитики портала "Слово и дело" опубликовали инфографику, которая демонстрирует, на какие сферы и сколько денег было потрачено из антикоронавирусного фонда в течение 2020 года.

В частности, согласно их подсчетам, более трети расходов государственного фонда для борьбы с коронавирусом — 26,4 из почти 66,5 потраченных миллиардов гривен — пошло на "стимулирование экономики". В рамках этой статьи на "строительство и реконструкцию дорог государственного значения" потратили более 25,7 миллиардов (38,7% от всех расходов за 2020 год), а на "поддержку культуры, туризма и креативных индустрий" — 680,5 миллионов гривен (1%).

На сферу "соцзащиты" потратили более 12,8 млрд грн (19,3%), на "обеспечение правопорядка" — почти 4,5 млрд грн (6,7%), а на "спецфонд соцзащиты" — почти 2,8 млрд грн (4,2%). Для "выплат детям ФОПов" (ФЛП, физлиц-предпринимателей) потратили 1,3 млрд грн (1,9%).

На "сферу медицины и здравоохранения", согласно подсчетам аналитиков, в 2020 году из антикоронавирусного фонда потратили лишь 19,4 млрд грн (29,3% от всех расходов). В частности, на "надбавки и доплаты медикам" потратили 5,5 млрд грн (8,2%), на "медуслуги по программе госгарантий медообслуживания" — 3,9 млрд грн (5,9%), а на "обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты" — 3,3 млрд грн (4,9%).

Общие размер фонда для борьбы с коронавирусом в течение 2020 года составил 80,9 млрд грн. Из них по состоянию на 31 декабря было израсходовано почти 66,5 млрд грн.

[ + – ] На что потратили деньги из антикоронавирусного фонда в 2020 году Фото: "Слово и дело"

Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что деньги из антикоронавирусного фонда выделяют на множество других целей: дороги, патриотические сериалы, единоразовую помощь ФОПам, выплаты полицейским, "большую стройку" и т.д.

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков в декабре 2020 года заявил, что в 2021 году не планируют создавать отдельный фонд для борьбы с коронавирусом.