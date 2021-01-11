Дороги, культура, ФОПы: на что потратили деньги из COVID-фонда (инфографика)
Согласно подсчетам аналитиков, на сферу медицины было направлено менее 30% всех расходов фонда в 2020 году.
Аналитики портала "Слово и дело" опубликовали инфографику, которая демонстрирует, на какие сферы и сколько денег было потрачено из антикоронавирусного фонда в течение 2020 года.
В частности, согласно их подсчетам, более трети расходов государственного фонда для борьбы с коронавирусом — 26,4 из почти 66,5 потраченных миллиардов гривен — пошло на "стимулирование экономики". В рамках этой статьи на "строительство и реконструкцию дорог государственного значения" потратили более 25,7 миллиардов (38,7% от всех расходов за 2020 год), а на "поддержку культуры, туризма и креативных индустрий" — 680,5 миллионов гривен (1%).
На сферу "соцзащиты" потратили более 12,8 млрд грн (19,3%), на "обеспечение правопорядка" — почти 4,5 млрд грн (6,7%), а на "спецфонд соцзащиты" — почти 2,8 млрд грн (4,2%). Для "выплат детям ФОПов" (ФЛП, физлиц-предпринимателей) потратили 1,3 млрд грн (1,9%).
На "сферу медицины и здравоохранения", согласно подсчетам аналитиков, в 2020 году из антикоронавирусного фонда потратили лишь 19,4 млрд грн (29,3% от всех расходов). В частности, на "надбавки и доплаты медикам" потратили 5,5 млрд грн (8,2%), на "медуслуги по программе госгарантий медообслуживания" — 3,9 млрд грн (5,9%), а на "обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты" — 3,3 млрд грн (4,9%).
Общие размер фонда для борьбы с коронавирусом в течение 2020 года составил 80,9 млрд грн. Из них по состоянию на 31 декабря было израсходовано почти 66,5 млрд грн.
Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что деньги из антикоронавирусного фонда выделяют на множество других целей: дороги, патриотические сериалы, единоразовую помощь ФОПам, выплаты полицейским, "большую стройку" и т.д.
Спикер ВРУ Дмитрий Разумков в декабре 2020 года заявил, что в 2021 году не планируют создавать отдельный фонд для борьбы с коронавирусом.