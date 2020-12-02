В 2021 году отдельного фонда для борьбы с COVID-19 не предусмотрено, – Разумков

По мнению спикера, не принципиально, откуда будут идти деньги на борьбу с коронавирусом.

В следующем году в Украине не планируется создание отдельного фонда по борьбе с коронавирусом.

Об этом сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

"По состоянию на сегодня, на следующий год отдельного противоковидного фонда не предусматривается. Сегодня продолжаются дискуссии в стенах парламента, некоторые фракции выступают насчет этого, народные депутаты говорят, что нужно создавать дополнительный отдельный ковидний фонд", – рассказал глава ВР.

По словам Разумкова, относительно фонда есть две позиции. С одной стороны, не так важно, будет ли это единый фонд, откуда пойдет финансирование, или это будут отдельные фонды в Минобразования, Минздраве, Минобороны, МВД, которые будут направлены на покрытие расходов, связанных с борьбой против COVID-19.

"Важно, насколько это правильно будет рассчитан, как это будет использоваться", – отметил спикер.

Ранее сообщалось, что из фонда борьбы с COVID-19 потрачено почти 60% заложенных в него средств, при этом главным их распорядителем остается Министерство инфраструктуры Украины. В частности, всего за две недели, с 20 октября по 6 ноября из фонда было выделено более одного миллиарда гривен на восстановление автодорог государственного значения, в соответствии с проектом Офиса президента Украины "Большое строительство". Кроме того, средства на выплаты украинскому бизнесу, которые анонсировал Владимир Зеленский, тоже будут изымать из фонда борьбы с коронавирусом.

Кабмин 28 октября внес изменения в Порядок использования средств, выделенных на борьбу с COVID-19 и ее последствиями. Этот порядок выделял 100 млн грн из коронавирусного фонда на производство и распространение патриотических телевизионных сериалов для поддержки отрасли, пострадавшей от коронавирусных ограничений.