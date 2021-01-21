Світовий банк дасть Україні близько 2,5 млрд грн на закупівлю вакцин від COVID-19

У МОЗ кажуть, що перемовини зі Світовим банком ведуться з грудня 2020 року.

Світовий банк надасть Україні допомогу розміром майже 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини від коронавірусу. Про це повідомила заступниця голови МОЗ Світлана Шаталова на брифінгу.

За її словами, майже 2,5 млрд грн планується виділити для нового проєкту "Екстрене реагування на Covid-19 і вакцинацію в Україні".

"Відповідні перемовини проводяться між Радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року. У рамках підготовки проєкту буде врахована впроваджена стратегія проведення вакцинації", — сказала Шаталова.

Нагадаємо, серед усіх опитаних, 39% готові вакцинуватися за власний кошт, а якщо ж вакцину надасть держава, то 43%, — про це повідомляє соцопитування "Рейтингу".

Зазначимо, наразі відомо про те, що МОЗ домовився про закупівлю лише однієї вакцини від коронавірусу. Йдеться про препарат CoronaVac від китайської компанії Sinovac. Останні випробування цієї вакцини в Бразилії показали ефективність на рівні 50,38%. Раніше повідомлялося, що тестування цієї ж вакцини в Індонезії показало 65,3% її ефективності.

Раніше глава МОЗ України Степанов заявляв, що якщо ефективність китайської вакцини буде менше 70%, то Україні нібито повернуть гроші.

Про те, що Україна може відмовитися від закупівлі вакцини компанії Sinovac розповідав й прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що препарату в Україні не буде, якщо той не буде відповідати міжнародним правилам реєстрації.

У МОЗ розраховують, що почати вакцинацію від коронавірусу Україна може вже з середини лютого.