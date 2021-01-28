Українці, які перехворіли на COVID-19, не отримають щеплення в першій хвилі, — Ляшко

За словами головного санлікаря, у перехворілих на COVID-19 уже є захист на 3-6 місяців.

Українці, які перехворіли на COVID-19, не отримають щеплення від хвороби в першій хвилі. Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, повідомляє ТСН.

"Вакцинація тих, хто перехворів, відтермінована на 3-6 місяців, як рекомендує ВООЗ, оскільки обмежений досвід до вакцин у людини, яка перехворіла. У неї є захист на 3-6 місяців. Ми краще захистимо того, хто не перехворів, а потрапляє в групу ризику, що може призвести до ускладнень, несумісних з життям", — сказав Ляшко.

Отримати щеплення можна на базі чотирьох тисяч кабінетів щеплення для дорослих або в створених пунктах вакцинації.

За його словами, сьогодні або завтра має відбутися засідання правління програми "COVAX", де остаточно вирішиться питання — коли і скільки Україна отримає безкоштовної вакцини від коронавірусу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація в країні почнеться в лютому.

Нагадаємо: 30 грудня 2020 року Володимир Зеленський заявив, що МОЗ України підписало договір про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини від компанії Sinovac. При цьому ефективність вакцини в різних країнах відрізняється. У Бразилії її ефективність на рівні 50%. А в Індонезії 65,3%

Раніше Фокус розповідав усе, що потрібно знати про китайську вакцину від коронавірусу.

У першому півріччі Україна безкоштовно отримає через механізм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

А Світовий банк надасть Україні допомогу розміром майже 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини від коронавірусу.