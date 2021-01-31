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Статистика коронавірусу в Україні на 31 січня: більше 3 тисяч нових випадків

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коронавірус, Україна, статистика
Фото: коронавирус в Украине

Всього за минулу добу госпіталізували з коронавірусом 1 960 осіб.

Станом на 31 січня в Україні було підтверджено 3 177 нових випадків коронавируса ( 1 906 осіб добою раніше). Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Серед захворілих 146 дітей і 86 медпрацівників. За минулу добу було госпіталізовано 1 960 осіб, зафіксовано 79 летальних випадків, а одужали — 4126 людей.

Також за добу було проведено 19 059 тестувань, з яких 15 042 — ПЛР-методом і 4 017 — ІФА-методом.

За весь час пандемії в Україні захворіли коронавірусом 1 219 455 осіб, одужали — 1 018 784, а летальних випадків було зафіксовано 22 707.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавіруса було зафіксовано в Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м Київ (215), Житомирській (205) та Київській (193) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м Київ — 128 389 (215 за останню добу);
  • Вінницька область — 27 078 (123);
  • Волинська область — 36 818 (71);
  • Дніпропетровська область — 67 713 (189);
  • Донецька область — 44 103 (176);
  • Житомирська область — 44 533 (205);
  • Закарпатська область — 31 744 (217);
  • Запорізька область — 65 638 (56);
  • Івано-Франківська область — 48 606 (337);
  • Київська область — 69 225 (193);
  • Кіровоградська область — 9 806 (24);
  • Луганська область — 13 918 (25);
  • Львівська область — 71 186 (145);
  • Миколаївська область — 38 938 (146);
  • Одеська область — 81 391 (170);
  • Полтавська область — 43 141 (48);
  • Рівненська область — 45 901 (78);
  • Сумська область — 45 858 (121);
  • Тернопільська область — 37 809 (110);
  • Харківська область — 77 942 (192);
  • Херсонська область — 20 727 (54);
  • Хмельницька область — 43 948 (7);
  • Черкаська область — 45 690 (59);
  • Чернівецька область — 45 517 (118);
  • Чернігівська область — 33 836 (98).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 29 січня було проведено 23 871 ПЛР-тестувань, 20,49% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишався необробленим 6 030 зразків.