Статистика коронавірусу в Україні на 31 січня: більше 3 тисяч нових випадків

Всього за минулу добу госпіталізували з коронавірусом 1 960 осіб.

Станом на 31 січня в Україні було підтверджено 3 177 нових випадків коронавируса ( 1 906 осіб добою раніше). Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Серед захворілих 146 дітей і 86 медпрацівників. За минулу добу було госпіталізовано 1 960 осіб, зафіксовано 79 летальних випадків, а одужали — 4126 людей.

Також за добу було проведено 19 059 тестувань, з яких 15 042 — ПЛР-методом і 4 017 — ІФА-методом.

За весь час пандемії в Україні захворіли коронавірусом 1 219 455 осіб, одужали — 1 018 784, а летальних випадків було зафіксовано 22 707.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавіруса було зафіксовано в Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м Київ (215), Житомирській (205) та Київській (193) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м Київ — 128 389 (215 за останню добу);

Вінницька область — 27 078 (123);

Волинська область — 36 818 (71);

Дніпропетровська область — 67 713 (189);

Донецька область — 44 103 (176);

Житомирська область — 44 533 (205);

Закарпатська область — 31 744 (217);

Запорізька область — 65 638 (56);

Івано-Франківська область — 48 606 (337);

Київська область — 69 225 (193);

Кіровоградська область — 9 806 (24);

Луганська область — 13 918 (25);

Львівська область — 71 186 (145);

Миколаївська область — 38 938 (146);

Одеська область — 81 391 (170);

Полтавська область — 43 141 (48);

Рівненська область — 45 901 (78);

Сумська область — 45 858 (121);

Тернопільська область — 37 809 (110);

Харківська область — 77 942 (192);

Херсонська область — 20 727 (54);

Хмельницька область — 43 948 (7);

Черкаська область — 45 690 (59);

Чернівецька область — 45 517 (118);

Чернігівська область — 33 836 (98).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 29 січня було проведено 23 871 ПЛР-тестувань, 20,49% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишався необробленим 6 030 зразків.