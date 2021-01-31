Статистика коронавірусу в Україні на 31 січня: більше 3 тисяч нових випадків
Всього за минулу добу госпіталізували з коронавірусом 1 960 осіб.
Станом на 31 січня в Україні було підтверджено 3 177 нових випадків коронавируса ( 1 906 осіб добою раніше). Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Серед захворілих 146 дітей і 86 медпрацівників. За минулу добу було госпіталізовано 1 960 осіб, зафіксовано 79 летальних випадків, а одужали — 4126 людей.
Також за добу було проведено 19 059 тестувань, з яких 15 042 — ПЛР-методом і 4 017 — ІФА-методом.
За весь час пандемії в Україні захворіли коронавірусом 1 219 455 осіб, одужали — 1 018 784, а летальних випадків було зафіксовано 22 707.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавіруса було зафіксовано в Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м Київ (215), Житомирській (205) та Київській (193) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м Київ — 128 389 (215 за останню добу);
- Вінницька область — 27 078 (123);
- Волинська область — 36 818 (71);
- Дніпропетровська область — 67 713 (189);
- Донецька область — 44 103 (176);
- Житомирська область — 44 533 (205);
- Закарпатська область — 31 744 (217);
- Запорізька область — 65 638 (56);
- Івано-Франківська область — 48 606 (337);
- Київська область — 69 225 (193);
- Кіровоградська область — 9 806 (24);
- Луганська область — 13 918 (25);
- Львівська область — 71 186 (145);
- Миколаївська область — 38 938 (146);
- Одеська область — 81 391 (170);
- Полтавська область — 43 141 (48);
- Рівненська область — 45 901 (78);
- Сумська область — 45 858 (121);
- Тернопільська область — 37 809 (110);
- Харківська область — 77 942 (192);
- Херсонська область — 20 727 (54);
- Хмельницька область — 43 948 (7);
- Черкаська область — 45 690 (59);
- Чернівецька область — 45 517 (118);
- Чернігівська область — 33 836 (98).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 29 січня було проведено 23 871 ПЛР-тестувань, 20,49% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишався необробленим 6 030 зразків.