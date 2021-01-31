Не пройшло і року. Представники ВООЗ відвідали з перевіркою ринок в Ухані

Вчені хочуть зрозуміти причину такого широкого поширення коронавирусу.

Група вчених із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що прибула до Китаю для вивчення походження коронавирусу, у неділю, 31 січня, відвідала продовольчий ринок в місті Ухань. Про це повідомляє Associated Press.

Представники ВООЗ відвідали ринок морепродуктів Хуанань і пробули там близько години. Саме цей ринок став місцем спалаху в грудні 2019 року. Раніше вчені вважали, що спочатку вірус передався людям від диких тварин, якими торгують на цьому ринку. З тих пір ця ідея перестала бути основною, але експерти ВООЗ все ж вирушили туди, щоб з'ясувати, чому вірус так широко поширився.

"Дуже інформативно і важливо для наших спільних команд зрозуміти епідеміологію COVID, оскільки він почав поширюватися в кінці 2019 року", — заявив член групи ВООЗ Пітер Дашак.

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Фахівці організації відвідали також ринок Байшачжой, який під час 76-денної ізоляції Уханю в минулому році був центром розподілу продуктів харчування.

Ветеринари та вірусологи відвідали також дві лікарні, куди направляли пацієнтів під час ранньої спалаху COVID-19.

Нагадаємо, експерти ВООЗ прибули до Уханю для розслідування походження коронавируса 14 січня. До складу цієї групи увійшли фахівці з 12 країн.

У листопаді 2020 року в ВООЗ пообіцяли зробити "все можливе", щоб визначити походження коронавирусу. Раніше організацію багато критикували за вигороджування Китаю в історії з пандемією.

Випадки хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу, були вперше зафіксовані в грудні 2019 року в Ухані. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила, що ситуацію можна характеризувати як пандемію. За останніми даними, в світі заражено понад 100 мільйонів осіб.

У Китаї 13 січня, вперше за вісім місяців помер, пацієнт з коронавірусом.

Як повідомлялося раніше, 30 січня в Україні було підтверджено 3 177 нових випадків коронавирусу. 1 960 осіб госпіталізували.