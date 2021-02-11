Происхождение коронавируса: в Китае считают, что болезнь принесли импортируемые свиные головы и морепродукты

Китайские специалисты утверждают, что нельзя говорить о происхождении вируса в Ухане, только потому, что он там был впервые обнаружен.

Представители здравоохранения Китая утверждают, что обнаружили вирус Covid-19 в импортируемых замороженных продуктах питания, в частности в свиных головах и морепродуктах.

Об этом пишет South China Morning Post.

Пекин уже приостановил импорт таких продуктов и ввел проверки, тесты и дезинфекцию упаковок и контейнеров, прибывающих в порты.

Несколько ведущих китайских ученых также предположили, что вирус Sars-CoV-2, вызывающий болезнь Covid-19, возможно, прибыл на оптовый рынок в городе Ухань, откуда началась вспышка пандемии.

"Sars-CoV-2 может сохраняться в условиях, которые встречаются в замороженных продуктах", – сказал Лян Ваньнянь, чиновник Национальной комиссии здравоохранения, возглавлявший китайскую сторону миссии ВОЗ.

Он также предположил, что вирус мог распространить инфекцию за границей еще до вспышки в Ухане, но не был к тому времени идентифицирован. В течение последнего года Пекин неоднократно подчеркивал, что нельзя говорить о происхождении вируса в Ухане, только потому, что он там был впервые обнаружен.

Специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре университета Джорджтаун в США Дэниел Люси сказал, что замороженные продукты не кажутся "вполне убедительным объяснением" происхождения вируса и требуют дополнительных исследований.

Врач-инфекционист из Национального университета Сингапура (NUS) Дейл Фишер сказал, что для миссии ВОЗ по расследованию происхождения вируса было бы "разумно" рассмотреть эту теорию.

Вместе с тем, он добавил, что утверждения, что болезнь получила широкое распространение еще до Уханя, маловероятны.

Китайские специалисты начали подозревать, что замороженные продукты могут быть причиной распространения Covid-19 с июня 2020 года.

Первоначально исследователи были сбиты с толку, но затем сообщили об обнаружении генетического сходства между вспышкой и вирусными остатками, обнаруженными у импортированного лосося, который продавался на уханьском рынке.

Было "неясно", достаточно ли вируса в лососе, чтобы вызвать заболевание людей, но это показало, что такой риск существует,

В ноябре в портовом городе Тяньцзин на северо-востоке Китая, медицинские эксперты пришли к выводу, что свиные головы, импортированные из Северной Америки, заразили двух рабочих.

В другом порту, Циндао, исследователи обнаружили вирус на упаковке замороженных продуктов. Однако они предположили, что заражение могло произойти после того, как и на упаковку чихал или кашлял больной человек.

В целом, статистические данные Китая показывают, что только 0,36 из каждых 10 тысяч проб, взятых из замороженных продуктов или их упаковки, дали положительный результат на коронавирус за последний месяц. Этого явно недостаточно, чтобы утверждать, что вирус берет свое начало из импортированных замороженных продуктов.

Отметим, эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые с середины января 2021 года исследуют истоки коронавируса в китайском городе Ухань, утверждают, что распространение COVID-19 могло начаться ранее, чем принято считать.