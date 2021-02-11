Походження коронавірусу: в Китаї вважають, що хворобу принесли імпортовані свинячі голови і морепродукти

Китайські фахівці стверджують, що не можна говорити про походження вірусу з Уханю, тільки тому, що він там був вперше виявлений.

Представники охорони здоров'я Китаю стверджують, що виявили вірус Covid-19 в імпортованих заморожених продуктах харчування, зокрема в свинячих головах і морепродуктах.

Про це пише South China Morning Post.

Пекін вже призупинив імпорт таких продуктів і ввів перевірки, тести та дезінфекцію упаковок та контейнерів, що прибувають в порти.

Кілька провідних китайських вчених також припустили, що вірус Sars-CoV-2, що викликає хворобу Covid-19, можливо, прибув на оптовий ринок у місті Ухань, звідки почався спалах пандемії.

"Sars-CoV-2 може зберігатися в умовах, які зустрічаються в заморожених продуктах", — сказав Лян Ваньнянь, чиновник Національної комісії охорони здоров'я, який очолював китайську сторону місії ВООЗ.

Він також припустив, що вірус міг поширити інфекцію за кордоном ще до спалаху в Ухані, але не був на той час ідентифікований. Протягом останнього року Пекін неодноразово підкреслював, що не можна говорити про походження вірусу з Уханю, тільки тому, що його там вперше виявили.

Фахівець з інфекційних захворювань у Медичному центрі університету Джорджтаун в США Деніел Люсі сказав, що заморожені продукти не здаються "цілком переконливим поясненням" походження вірусу і вимагають додаткових досліджень.

Лікар-інфекціоніст з Національного університету Сінгапуру (NUS) Дейл Фішер сказав, що для місії ВООЗ з розслідування походження вірусу було б "розумно" розглянути цю теорію.

Разом з тим, він додав, що твердження, що хвороба набула широкого поширення ще до Уханю, малоймовірні.

Китайські фахівці почали підозрювати, що заморожені продукти можуть бути причиною поширення Covid-19 з червня 2020 року.

Спочатку дослідники були спантеличені, але потім повідомили про виявлення генетичної схожості між спалахом і вірусними залишками, виявленими у імпортованого лосося, який продавався на Уханьському ринку.

Було "неясно", чи достатньо вірусу в лососі, щоб викликати захворювання людей, але це показало, що такий ризик існує.

У листопаді в портовому місті Тяньцзінь на північному сході Китаю, медичні експерти дійшли висновку, що свинячі голови, імпортовані з Північної Америки, заразили двох робітників.

В іншому порту, Циндао, дослідники виявили вірус на упаковці заморожених продуктів. Однак вони припустили, що зараження могло статися після того, як і на упаковку чхала або кашляла хвора людина.

Загалом, статистичні дані Китаю показують, що тільки 0,36 з кожних 10 тисяч проб, узятих із заморожених продуктів або їх упаковки, дали позитивний результат на коронавірус за останній місяць. Цього явно недостатньо, щоб стверджувати, що вірус бере свій початок з імпортованих заморожених продуктів.

Зазначимо, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, які з середини січня 2021 року досліджують витоки коронавірусу в китайському місті Ухань, стверджують, що поширення COVID-19 могло початися раніше, ніж прийнято вважати.