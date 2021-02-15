ВООЗ виявила, що поширення коронавірусу могло початися раніше, ніж прийнято вважати

З огляду на те, що більшість людей переносять захворювання легко, вже в грудні 2019 року коронавірусом без яскравих симптомів могли хворіти тисячі людей в Ухані.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які прибули в Ухань для вивчення походження коронавірусу, вважають, що його поширення почалося раніше, ніж було прийнято вважати. Як говориться в матеріалі CNN, відповідну заяву зробив провідний дослідник місії ВООЗ Бен Ембарек.

Зокрема, місія виявила кілька ознак ширшого поширення вірусу у 2019 році, зокрема вперше встановила, що в Ухані вже в грудні було виявлено більше десятка штамів вірусу.

"Вірус широко циркулював в Ухані в грудні, що є новим відкриттям", — сказав експерт.

За його словами, китайська сторона надала групі інформацію про 174 випадки захворювання коронавірусом, які зареєстрували в Ухані в грудні 2019 року. З них сто випадків підтвердили лабораторними дослідженнями, 74 — за допомогою клінічного діагнозу, заснованого на симптоматиці.

Експерт зазначив, що важкий перебіг хвороби, викликаної коронавірусом, є лише в 15% випадків, тоді як більшість людей переносять захворювання легко. Таким чином, вже в грудні загальне число хворих коронавірусом могло перевищувати тисячу осіб.

У листопаді 2020 року у ВООЗ пообіцяли зробити "все можливе", щоб визначити походження коронавірусу. Раніше організацію чимало критикували за вигороджування Китаю в історії з пандемією.

Випадки хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу, були вперше зафіксовані в грудні 2019 року в Ухані. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила, що ситуацію можна характеризувати як пандемію. За останніми даними, у світі заражено більше 100 мільйонів осіб.

Нагадаємо, 14 січня 2021 року для дослідження витоків коронавірусу в Ухань приїхала група експертів ВООЗ. До складу групи увійшли фахівці з 12 країн.

На продовольчий ринок морепродуктів, звідки, як вважалося, почалася пандемія, представники ВООЗ потрапили 31 січня 2021 року.

У Китаї при цьому вважають, що хворобу принесли імпортовані свинячі голови і морепродукти

Як повідомлялося раніше, вчені просунулися у пошуках місця, звідки міг з'явитися коронавірус. Дослідники говорять, що коронавіруси, пов'язані з Sars-CoV-2, можуть циркулювати серед кажанів не тільки в Китаї.