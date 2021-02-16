Статистика коронавірусу в Україні станом на 16 лютого: 150 осіб померли

За добу на коронавірус захворіли більше трьох тисяч осіб, майже третина з них госпіталізована.

За минулу добу на коронавірус в Україні захворіли 3 143 людини. Про це у вівторок, 16 лютого, написав у себе у Facebook міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

За його словами, з них 182 дитини і 179 медпрацівників. Усього за понеділок госпіталізували 915 осіб. 150 осіб — померли. Здолати хворобу вдалося 6 189 людям.

Також за минулу добу було проведено 39 401 тест на COVID-19.

З початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 1 276 618 осіб. Одужали 1 122 968 осіб, 24 542 особи померли.

За останню добу найбільше випадків коронавірусу зареєстрували в Івано-Франківській (621) та Чернівецькій (343) областях, у місті Києві (308), а також у Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

Кількість хворих у регіонах за добу:

м. Київ — 308 випадків;

Вінницька область — 210 випадків;

Волинська область — 95 випадків;

Дніпропетровська область — 85 випадків;

Донецька область — 60 випадків;

Житомирська область — 18 випадків;

Закарпатська область — 204 випадки;

Запорізька область — 95 випадків;

Івано-Франківська область — 621 випадок;

Київська область — 136 випадків;

Кіровоградська область — 20 випадків;

Луганська область — 26 випадків;

Львівська область — 115 випадків;

Миколаївська область — 55 випадків;

Одеська область — 127 випадків;

Полтавська область — 149 випадків;

Рівненська область — 88 випадків;

Сумська область — 7 випадків;

Тернопільська область — 67 випадків;

Харківська область — 131 випадок;

Херсонська область — 6 випадків;

Хмельницька область — 50 випадків;

Черкаська область — 99 випадків;

Чернівецька область — 343 випадки;

Чернігівська область — 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Як повідомлялося напередодні, ВООЗ виявила, що поширення коронавирусу могло початися раніше, ніж прийнято вважати. З огляду на те, що більшість людей переносять захворювання легко, вже в грудні 2019 року коронавирусом без яскравих симптомів могли хворіти тисячі людей в Ухані.

Нагадаємо, 14 січня 2021 року для дослідження витоків коронавірусу в Ухань приїхала група експертів ВООЗ. До складу групи увійшли фахівці з 12 країн.

На продовольчий ринок морепродуктів, звідки, як вважалося, почалася пандемія, представники ВООЗ потрапили 31 січня 2021 року.

У Китаї при цьому вважають, що хворобу принесли імпортовані свинячі голови і морепродукти

Як повідомлялося раніше, вчені просунулися у пошуках місця, звідки міг зʼявитися коронавірус. Дослідники говорять, що коронавіруси, повʼязані з Sars-CoV-2, можуть циркулювати серед кажанів не тільки в Китаї.