Статистика коронавірусу в Україні станом на 16 лютого: 150 осіб померли
За добу на коронавірус захворіли більше трьох тисяч осіб, майже третина з них госпіталізована.
За минулу добу на коронавірус в Україні захворіли 3 143 людини. Про це у вівторок, 16 лютого, написав у себе у Facebook міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.
За його словами, з них 182 дитини і 179 медпрацівників. Усього за понеділок госпіталізували 915 осіб. 150 осіб — померли. Здолати хворобу вдалося 6 189 людям.
Також за минулу добу було проведено 39 401 тест на COVID-19.
З початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 1 276 618 осіб. Одужали 1 122 968 осіб, 24 542 особи померли.
За останню добу найбільше випадків коронавірусу зареєстрували в Івано-Франківській (621) та Чернівецькій (343) областях, у місті Києві (308), а також у Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.
Кількість хворих у регіонах за добу:
- м. Київ — 308 випадків;
- Вінницька область — 210 випадків;
- Волинська область — 95 випадків;
- Дніпропетровська область — 85 випадків;
- Донецька область — 60 випадків;
- Житомирська область — 18 випадків;
- Закарпатська область — 204 випадки;
- Запорізька область — 95 випадків;
- Івано-Франківська область — 621 випадок;
- Київська область — 136 випадків;
- Кіровоградська область — 20 випадків;
- Луганська область — 26 випадків;
- Львівська область — 115 випадків;
- Миколаївська область — 55 випадків;
- Одеська область — 127 випадків;
- Полтавська область — 149 випадків;
- Рівненська область — 88 випадків;
- Сумська область — 7 випадків;
- Тернопільська область — 67 випадків;
- Харківська область — 131 випадок;
- Херсонська область — 6 випадків;
- Хмельницька область — 50 випадків;
- Черкаська область — 99 випадків;
- Чернівецька область — 343 випадки;
- Чернігівська область — 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Як повідомлялося напередодні, ВООЗ виявила, що поширення коронавирусу могло початися раніше, ніж прийнято вважати. З огляду на те, що більшість людей переносять захворювання легко, вже в грудні 2019 року коронавирусом без яскравих симптомів могли хворіти тисячі людей в Ухані.
Нагадаємо, 14 січня 2021 року для дослідження витоків коронавірусу в Ухань приїхала група експертів ВООЗ. До складу групи увійшли фахівці з 12 країн.
На продовольчий ринок морепродуктів, звідки, як вважалося, почалася пандемія, представники ВООЗ потрапили 31 січня 2021 року.
У Китаї при цьому вважають, що хворобу принесли імпортовані свинячі голови і морепродукти
Як повідомлялося раніше, вчені просунулися у пошуках місця, звідки міг зʼявитися коронавірус. Дослідники говорять, що коронавіруси, повʼязані з Sars-CoV-2, можуть циркулювати серед кажанів не тільки в Китаї.