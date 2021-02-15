В Украине начался рост количества госпитализаций пациентов с COVID-19, - блогер

По состоянию на 15 февраля в Украине госпитализированы 18 298 человек. В реанимациях находятся 1 682 человека.

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава и региональных лабораторий, написал на своей странице в Facebook о том, что количество госпитализаций с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в Украине после почти двухмесячного спада якобы начало расти.

Так, по его подсчетам, если по состоянию на 28 декабря оно составляло 24 856 человек и по итогам каждой недели снижалось от 443 до 2 548 человек, и по состоянию на 8 февраля составило 17 974, то по итогам прошедшей недели их количество увеличилось на 324 человека и 15 февраля составило 18 298 человек.

По информации Истребина, за последнюю неделю самый большой прирост госпитализаций наблюдается в Ивано-Франковской области (+463). На втором месте — Винницкая область (+163), на третьем — Черновицкая (+124), на четвертом — Закарпатская (+123).

"Самая плохая ситуация в Ивано-Франковской области, рост госпитализаций пациентов с COVID составил 204% за чуть более месяца. В Закарпатской области рост числа пациентов на госпитализации с COVID от минимума января, составил +145%. Винницкая область +103% рост числа пациентов на госпитализации с COVID. Черновицкая область — +95%. Тернопольская область — +36%", — написал Истребин.

[ + – ] Количество госпитализаций с коронавирусом с 28 декабря по 15 февраля Фото: Евгений Истребин / Facebook

Количество же пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом на коронавирус, которые находятся в реанимациях, по подсчетам блогера, за последние 7 недель стабильно снижается. Так, 28 декабря количество пациентов в реанимациях составляло 2 049 человек, а по состоянию на 15 февраля там находятся 1 682 человека. Всего за 7 недель количество таких пациентов снизилось на 367 человек, а за последнюю неделю — на 36.

В этом плане ситуация "хуже всего" в той же Ивано-Франковской области, там за 7 недель количество пациентов в реанимации увеличилось на 57. В Закарпатской области — на 33, в Винницкой — на 22, в Тернопольской — на 10.

[ + – ] Количество пациентов с коронавирусом в реанимациях с 28 декабря по 15 февраля Фото: Евгений Истребин / Facebook

Блогер отметил, что его больше всего настораживает темп, с которыми ситуация ухудшается в Ивано-Франковской области. По его словам, если такие тенденции начнутся по всей Украине, то ситуация будет весьма печальной.

"В отличие от Европы, которая сидит сейчас в полулокдауне, у нас и близко этого нет. К тому же в среднем по Европе уже вакцинировали 5% населения, у нас даже нет твердых контрактов на поставку вакцины. 117 тыс. от Pfizer в масштабах страны никакой роли не окажут", — написал Истребин.

Также блогер поделился инфографиками, которые отображают ситуацию с коронавирусом в некоторых отдельно взятых областях.

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Отметим, глава Минздрава Украины Максим Степанов ранее обещал, что вакцинация от коронавируса в стране начнется с 15 февраля. Однако позже он сообщил, что транспортировка груза якобы задерживается из-за технических причин, и они ожидают поставку первой партии вакцин в Украину ориентировочно 16-18 февраля.

12 февраля замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в Украине сформировали 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией. По его словам, на первом этапе будут вакцинировать только медиков, работающих с больными COVID-19 в опорных больницах. Мобильные группы приезжать в больницы и делать прививки персонала.

Напомним, в начале февраля НАБУ начало расследование против главы Минздрава Максима Степанова из-за возможных махинаций с закупкой вакцин. По предварительной информации, следствие начали из-за того, что Минздрав хочет закупить вакцину Sinovac через частную фирму по цене $17,85 за дозу, хотя ГП "Медзакупки" вело переговоры касательно ее закупки по цене $3/доза.