В Україні почалося зростання кількості госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, — блогер

Станом на 15 лютого в Україні госпіталізовано 18 298 осіб. В реанімаціях перебувають 1 682 особи.

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ та регіональних лабораторій, написав на своїй сторінці у Facebook про те, що кількість госпіталізацій з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 в Україні після майже двомісячного спаду нібито почала зростати.

Так, за його підрахунками, якщо за станом на 28 грудня вона становила 24 856 осіб і за підсумками кожного тижня знижувалася від 443 до 2 548 осіб, і станом на 8 лютого склала 17 974, то за підсумками минулого тижня їх кількість збільшилася на 324 людини і 15 лютого склало 18 298 осіб.

За інформацією Істребіна, за останній тиждень найбільший приріст госпіталізацій спостерігається в Івано-Франківській області (+463). На другому місці — Вінницька область (+163), на третьому — Чернівецька (+124), на четвертому — Закарпатська (+123).

"Найгірша ситуація в Івано-Франківській області, зростання госпіталізацій пацієнтів з COVID склав 204% за трохи більше місяця. В Закарпатській області зростання числа пацієнтів на госпіталізацію з COVID від мінімуму січня, склало +145%. Вінницька область +103% зростання числа пацієнтів на госпіталізації з COVID. Чернівецька область — +95%. Тернопільська область — +36%", — написав Істребін.

[ + – ] Кількість госпіталізацій з коронавірусом з 28 грудня по 15 лютого Фото: Евгений Истребин / Facebook

Кількість пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом на коронавірус, які знаходяться в реанімаціях, за підрахунками блогера, за останні 7 тижнів стабільно знижується. Так, 28 грудня кількість пацієнтів у реанімаціях становила 2 049 осіб, а станом на 15 лютого там перебувають 1 682 особи. Всього за 7 тижнів кількість таких пацієнтів знизилася на 367 осіб, а за останній тиждень — на 36.

У цьому плані ситуація "найгірша" у тій же Івано-Франківської області, там за 7 тижнів кількість пацієнтів в реанімації збільшилася на 57. У Закарпатській області — на 33, у Вінницькій — на 22, в Тернопільській — на 10.

[ + – ] Кількість пацієнтів з коронавірусом в реанімаціях з 28 грудня по 15 лютого Фото: Евгений Истребин / Facebook

Блогер зазначив, що його найбільше насторожує темп, з якими ситуація погіршується в Івано-Франківській області. За його словами, якщо такі тенденції почнуться по всій Україні, то ситуація буде досить сумною.

"На відміну від Європи, яка сидить зараз в напів локдауні, у нас і близько цього немає. До того ж у середньому по Європі вже вакцинували 5% населення, у нас навіть немає твердих контрактів на постачання вакцини. 117 тис від Pfizer в масштабах країни ніякої ролі не зіграють", — написав Істребін.

Також блогер поділився інфографікою, яка відображає ситуацію з коронавірусом у деяких окремо взятих областях.

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Зазначимо, голова МОЗ України Максим Степанов раніше обіцяв, що вакцинація від коронавірусу в країні почнеться з 15 лютого. Однак пізніше він повідомив, що транспортування вантажу нібито затримується через технічні причини, і вони очікують поставку першої партії вакцин в Україні орієнтовно 16-18 лютого.

12 лютого заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що в Україні сформували 600 мобільних груп, які займатимуться вакцинацією. За його словами, на першому етапі вакцинуватимуть лише медиків, які працюють з хворими COVID-19 в опорних лікарнях. Мобільні групи приїжджатимуть до лікарень і робитимуть щеплення персоналу.

Нагадаємо, на початку лютого НАБУ початок розслідування проти голови МОЗ Максима Степанова через можливі махінації із закупівлею вакцин. За попередньою інформацією, слідство почали через те, що Міністерство охорони здоров'я хоче закупити вакцину Sinovac через приватну фірму за ціною $17,85 за дозу, хоча ДП "Медзакупівлі" вело переговори щодо її закупівлі за ціною $3/доза.