Відомого російського актора Костянтина Хабенського екстрено госпіталізували, — росЗМІ

Журналісти стверджували, що актора поклали в лікарню через проблеми з серцем. Однак сам Хабенський невдовзі прокоментував ситуацію, назвавши інформацію ЗМІ "фантазіями".

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52-річного російського актора Костянтина Хабенського госпіталізували у стані середньої тяжкості у Москві. Таку інформацію опублікувало російське видання Mash.

Зокрема, відомо, що медики діагностували актору гіпертонію з переважним ураженням серця.

"Ймовірна причина — ревматичне ураження, що впливає на серцево-судинну систему та суглоби, тому народному артисту РФ виконали низку досліджень, у тому числі на щільність кісткової тканини. Нині виключили остеопороз — системне метаболічне захворювання, яке супроводжується зниженням кісткової маси, а також зменшенням щільності та міцності кісток", — пишуть ЗМІ.

Згодом, актор вийшов на зв'язок і спростував інформацію про свою хворобу. Костянтин Хабенський заявив, що з ним все гаразд, а діагноз "гіпертонія з переважною поразкою серця" — фантазії журналістів.

Позиція Хабенського щодо війни в Україні

Костянтин Хабенський за свою кінокар'єру знявся близько в 80 фільмах і серіалах. Крім цього, він відіграв багато ролей у виставах. З 2003 року працює у МХТ ім. Чехова, а у жовтні 2021-го обійняв посаду художнього керівника театру.

У березні 2022 року в багатьох соцмережах з'явилася інформація про те, що відомий актор розкритикував дії російської влади щодо України. Однак згодом виявилося, що це фейк. Насправді у березні 2022 року на офіційній сторінці МХТ імені О.П. Чехова було розміщено заяву Костянтина Хабенського. У своєму зверненні артист звернув увагу, що ніколи не брав участі у політиці та її обговоренні, тож не збирається цього робити і після початку війни в Україні.

Артист попросив громадськість не влаштовувати "публічних розправ" у соціальних мережах над людьми, які висловилися за або проти вторгення на територію України.

Однак попри свою нібито нейтральність, Костянтин Хабенський прибрав із репертуару вистави режисерів, які висловилися проти дій російської влади. Так, було закрито покази постановок Дмитра Кримова, Кирила Серебренникова та Олександра Молочникова.

У січні 2023 року Хабенський звільнив з театру народного артиста РФ Дмитра Назарова та його дружину Ольгу Васильєву, яка засуджувала проведення війни.

Після виходу з МХТ ім. Чехова Назаров заявив, що худкерівник був змушений вдатися до такого заходу заради отримання броні на артистів театру, проте згодом актор змінив свою думку і повідомив, що Хабенський звільнив його через політичні висловлювання.

Ніні Костянтин Хабенський продовжує обіймати посаду директора театру. Востаннє він виходив у світ у березні 2023 року. Тоді у МХТ ім. Чехова відбулася перша церемонія вручення нагород переможцям Премії Художнього театру.

У вересні 2023 року президент Росії Володимир Путін нагородив актора орденом Пошани за внесок у розвиток вітчизняної культури та мистецтва та багаторічну плідну діяльність.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Гарві Вайнштейна терміново госпіталізували.

Крім цього, Фокус писав, що донька Камалії потрапила в лікарню зі серйозними травмами.