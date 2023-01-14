Хабенський підписав указ: зірку "Кухні" Назарова звільнили з театру ім. Чехова, — ЗМІ (відео)

Повідомляється, що актора звільнили за його критичні висловлювання про вторгнення РФ в Україну, а також за "антиросійські настрої".

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Художній керівник Московського мистецького театру ім. Чехова Костянтин Хабенський звільнив актора Дмитра Назарова та його дружину Ольгу Васильєву. Про це пише російське МК.RU.

Повідомляється, що причиною звільнення Назарова є його висловлювання проти так званої "СВО", а також "антиросійські настрої".

У матеріалі сказано, що Хабенський неодноразово розмовляв з Назаровим, намагаючись його нібито "збагнути", проте потім побачив якесь інтерв'ю, де актор "поливає грязюкою Росію" і вирішив його звільнити.

У коментарі RTVI актор Назаров заявив, що офіційно нічого з театру не отримував. Проте повідомляється також, що виставу за участю актора його дружини у Нижньому Тагілі скасували.

[ + – ] Назарова звільнили з МХТ Чехова

Як пише телеграм-канал "НеМалахов" Хабенського "підштовхнули" до ухвалення рішення про звільнення Назарова. Хоча в театрі продовжує служити друга дружина російського режисера Федора Бондарчука Пауліна Андрєєва, яка відкрито висловилася проти війни Росії з Україною в Instagram, а також підписала лист сценаристів РФ з вимогою припинити вторгнення.

[ + – ] Інстаграм Пауліни Андрєєвої

Хто такий Дмитро Назаров

Дмитро Назаров – російський актор театру та кіно, народний артист РФ. Найбільш відомий масовому глядачеві по телесеріалу "Кухня", де зіграв роль шеф-кухаря Віктора Барінова. Виступив проти російського вторгнення в Україну, як і його дружина актриса Ольга Васильєва.

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Раніше Фокус писав, що Мін'юст РФ визнав "іноагентом" актора Артура Смольянінова. Днями російський актор заявив, що якби брав участь у війні, то на боці України. Після цих слів керівник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про необхідність порушити кримінальну справу проти актора.