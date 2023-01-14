Хабенский подписал указ: звезду "Кухни" Назарова уволили из театра им. Чехова, — СМИ (видео)

Сообщается, что актера уволили за его критические высказывания о вторжении РФ в Украину, а также за некие "антироссийские настроения".

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Художественный руководитель Московского художественного театра им. Чехова Константин Хабенский уволил актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву. Об этом пишет российское МК.RU.

Сообщается, что причиной увольнения Назарова является его высказывания против так называемой "СВО", а также некие "антироссийские настроения".

В материале сказано, что Хабенский не единожды говорил с Назаровым, пытаясь его якобы "вразумить", однако затем увидел некое интервью, где актер "поливает грязью Россию" и решил его уволить.

В комментарии RTVI актер Назаров заявил, что официально ничего из театра не получал. Однако сообщается также, что спектакль с участием актера его жены в Нижнем Тагиле отменили.

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Как пишет телеграм-канал "НеМалахов" Хабенского "подтолкнули" к принятию решения об увольнении Назарова. Хотя в театре продолжает служить вторая жена российского режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева, которая открыто высказалась против войны России с Украиной у себя в Instagram, а также подписала письмо сценаристов РФ с требованием прекратить вторжение.

[ + – ] Инстаграм Паулины Андреевой

Кто такой Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров – российский актер театра и кино, народный артист РФ. Наиболее известен массовому зрителю по телесериалу "Кухня", где сыграл роль шеф-повара Виктора Баринова. Выступил против российского вторжения в Украину, как и его супруга актриса Ольга Васильева.

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Ранее Фокус писал, что Минюст РФ признал "иноагентом" актера Артура Смольянинова. На днях российский актер заявил, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины. После этих слов руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости возбудить уголовное дело в отношении актера.