Журналисты утверждали, что актера положили в больницу из-за проблем с сердцем. Однако сам Хабенский вскоре прокомментировал ситуацию, назвав информацию СМИ "фантазиями".

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52-летнего российского актера Константина Хабенского госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве. Такую информацию опубликовало российское издание Mash.

В частности, известно, что медики диагностировали актеру гипертонию с преимущественным поражением сердца.

"Вероятная причина — ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы, поэтому народному артисту РФ выполнили ряд исследований, в том числе на плотность костной ткани. Сейчас исключили остеопороз — системное метаболическое заболевание, которое сопровождается снижением костной массы, а также уменьшением плотности и прочности костей", — пишут СМИ.

Впоследствии, актер вышел на связь и опроверг информацию о своей болезни изданию SHOT. Константин Хабенский заявил, что с ним все в порядке, а диагноз "гипертония с преимущественным поражением сердца" — фантазии журналистов.

Позиция Хабенского относительно войны в Украине

Константин Хабенский за свою кинокарьеру снялся около в 80 фильмах и сериалах. Кроме этого, он сыграл много ролей в спектаклях. С 2003 года работает в МХТ им. Чехова, а в октябре 2021-го занял должность художественного руководителя театра.

В марте 2022 года во многих соцсетях появилась информация о том, что известный актер раскритиковал действия российских властей в отношении Украины. Однако впоследствии оказалось, что это фейк. На самом деле в марте 2022 года на официальной странице МХТ имени А.П. Чехова было размещено заявление Константина Хабенского. В своем обращении артист обратил внимание, что никогда не участвовал в политике и ее обсуждении, поэтому не собирается этого делать и после начала войны в Украине.

Артист попросил общественность не устраивать "публичных расправ" в социальных сетях над людьми, которые высказались за или против вторжения на территорию Украины.

Однако несмотря на свою якобы нейтральность, Константин Хабенский убрал из репертуара спектакли режиссеров, которые высказались против действий российских властей. Так, были закрыты показы постановок Дмитрия Крымова, Кирилла Серебренникова и Александра Молочникова.

В январе 2023 года Хабенский уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву, которая осуждала проведение войны.

После ухода из МХТ им. Чехова Назаров заявил, что худрук был вынужден прибегнуть к такой мере ради получения брони на артистов театра, однако впоследствии актер изменил свое мнение и сообщил, что Хабенский уволил его из-за политических высказываний.

Нини Константин Хабенский продолжает занимать должность директора театра. Последний раз он выходил в свет в марте 2023 года. Тогда в МХТ им. Чехова состоялась первая церемония вручения наград победителям Премии Художественного театра.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин наградил актера орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Напомним, ранее мы писали, что Харви Вайнштейна срочно госпитализировали.

Кроме этого, Фокус писал, что дочь Камалии попала в больницу с серьезными травмами.