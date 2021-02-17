Львів готовий прийняти 100 пацієнтів із COVID-19 з Івано-Франківської області, — Садовий (фото)

Мер Львова заявив, що місто надасть додатковий резерв ліжко-місць без ризику для львівських хворих.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що лікарні міста готові прийняти 100 пацієнтів із COVID-19 з Івано-Франківської області, де через погіршення ситуації в лікарнях майже не залишилося місць для інфікованих.

Про це він повідомив у Facebook.

Садовий вже повідомив про свою пропозицію міському голові Івано-Франківська Руслану Марцінківу та головному санітарному лікареві України Віктору Ляшку, який в зв'язку з важкою ситуацією виїхав в Івано-Франківську область.

"Чому 100 місць? Загалом у Львові є 1 300 ліжок, 217 з них зараз зайняті хворими на коронавірус. Порадившись з лікарями і усвідомлюючи, що ми не можемо спрогнозувати те, що чекає нас, було ухвалене рішення про 100. Це той додатковий резерв, який можемо надати без ризику для львівських хворих", — написав Садовий.

Він додав, що залишається питання транспортування пацієнтів, але вирішення проблеми буде знайдене.

"Є ще питання транспортування пацієнтів з Івано-Франківська. Але думаю, спільно знайдемо рішення для цієї ситуації. У такі моменти міста України, як ніколи, повинні бути єдиними та підставляти плече одне одному", — написав Садовий.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на поточний момент високий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області, зазначивши, що там у багатьох населених пунктах зайнято понад 90% ліжок для COVID-хворих.

Напередодні блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ та регіональних лабораторій, повідомив, що в країні після майже двомісячного спаду нібито почалося зростання кількості госпіталізацій з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19.

За його інформацією, найгірша ситуація була саме в Івано-Франківській області, де "зростання госпіталізацій пацієнтів із COVID склав 204% за трохи більше місяця". Згідно з підрахунками блогера, якщо станом на 28 грудня кількість пацієнтів на госпіталізацію в області становила 949, то вже 15 лютого їх було 2 260.