Статистика коронавірусу на 26 лютого: 8003 нових випадки захворювання
За добу госпіталізовано 2762 людини.
За добу 25 лютого зафіксовано 8 003 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — 2 762 людини;
- померли — 146;
- одужали — 4244 осіб;
- проведено тестувань 78 264 (методом ПЛР — 36 809, методом ІФА — 16 271, досліджень швидкими тестами на антиген — 25 184).
За весь час пандемії в Україні захворіли — 1 333 844 чоловік, одужали — 1 163 555, померли 25 742.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (857), м.Києві (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м Київ — 748 випадків (137 076 випадків всього)
- Вінницька область — 738 випадків (35 360)
- Волинська область — 219 випадків (39 719)
- Дніпропетровська область — 421 випадок (73 023)
- Донецька область — 136 випадків (46 993)
- Житомирська область — 455 випадків (50 076)
- Закарпатська область — 515 випадків (39 209)
- Запорізька область — 120 випадків (69 338)
- Івано-Франківська область — 857 випадків (62 807)
- Київська область — 548 випадків (74 831)
- Кіровоградська область — 43 випадки (10 535)
- Луганська область — 31 випадок (14 927)
- Львівська область — 474 випадки (77 823)
- Миколаївська область — 150 випадків (41 834)
- Одеська область — 319 випадків (85 485)
- Полтавська область — 111 випадків (45 916)
- Рівненська область — 133 випадки (48 637)
- Сумська область — 160 випадків (48 321) #
- Тернопільська область — 305 випадків (41 634)
- Харківська область — 331 випадок (83 137)
- Херсонська область — 32 випадки (21 630)
- Хмельницька область — 262 випадки (47 616)
- Черкаська область — 127 випадків (48 472)
- Чернівецька область — 638 випадків (53 713)
- Чернігівська область — 130 випадків (35 672)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
За даними ресурсу covid19.gov.ua, 24 лютого було проведено 36 670 ПЛР-тестувань, 26,5% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 7641 зразків.
1179 чоловік щеплено проти COVID-19 за добу.
- Вінницька область — 20 щеплень;
- Волинська область — 39 щеплень;
- Дніпропетровська область — 60 щеплень;
- Донецька область — 60 щеплень;
- Житомирська область — 60 щеплень;
- Закарпатська область — 10 щеплень;
- Запорізька область — 50 щеплень;
- Івано-Франківська область — 20 щеплень;
- Київська область — 30 щеплень;
- Кіровоградська область — 56 щеплень;
- Луганська область — 60 щеплень;
- Львівська область — 50 щеплень;
- м Київ — 90 щеплень;
- Миколаївська область — 70 щеплень;
- Одеська область — 60 щеплень;
- Полтавська область — 70 щеплень;
- Рівненська область — 20 щеплень;
- Сумська область — 20 щеплень;
- Тернопільська область — 90 щеплень;
- Харківська область — 20 щеплень;
- Херсонська область — 20 щеплень;
- Хмельницька область — 10 щеплень;
- Черкаська область — 90 щеплень;
- Чернівецька область — 54 щеплення;
- Чернігівська область — 50 щеплень.
На вечір четверга, 25 лютого, в Україні зайнято 22 121 ліжко-місце з наявних 68 955 (32,08%). За добу показник збільшився на 650 місць, оскільки вчора, 24 лютого, в лікарнях знаходилося 21 471 пацієнт з підтвердженим COVID-19, або підозрою на нього.
За відомостями МОЗ, найгірша ситуація в Івано-Франківській області. Станом на вечір 25 лютого там заповнені 78,22% ліжок (втім, днем раніше там були заповнені 81,19% ліжок). На другому місці — Закарпатська область, там зайнято 70,96% ліжкомісць (вчора — 69,98%), на третьому — Чернівецька 59,87% (вчора — 60,45%).
Нагадаємо, в Івано-Франківській області почали роботу 16 карантинних контрольно-пропускних пунктів. Підкреслюється, що працівники поліції не обмежують і не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.
Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області зафіксували на початку минулого тижня. У регіон направили головного санлікаря Віктора Ляшка. Місцева влада ухвалила рішення про посилення карантину з 22 лютого. В області тимчасово закриють кінотеатри, спортзали, а школярів 5-11 класів переведуть на дистанційку.
Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області та заповнювання лікарень в регіон доставили мобільний госпіталь. У деяких населених пунктах Прикарпаття зайнято більше 90% ковідних ліжок. Через ситуації, що склалася мер Львова заявив про готовність прийняти 100 пацієнтів з коронавірусом у Львові.