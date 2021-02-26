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Статистика коронавірусу на 26 лютого: 8003 нових випадки захворювання

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коронавірус, Україна, covid-19, лікарі, статистика
Фото: 24 Канал

За добу госпіталізовано 2762 людини.

За добу 25 лютого зафіксовано 8 003 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані — 2 762 людини;
  • померли — 146;
  • одужали — 4244 осіб;
  • проведено тестувань 78 264 (методом ПЛР — 36 809, методом ІФА — 16 271, досліджень швидкими тестами на антиген — 25 184).

За весь час пандемії в Україні захворіли — 1 333 844 чоловік, одужали — 1 163 555, померли 25 742.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (857), м.Києві (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м Київ — 748 випадків (137 076 випадків всього)
  • Вінницька область — 738 випадків (35 360)
  • Волинська область — 219 випадків (39 719)
  • Дніпропетровська область — 421 випадок (73 023)
  • Донецька область — 136 випадків (46 993)
  • Житомирська область — 455 випадків (50 076)
  • Закарпатська область — 515 випадків (39 209)
  • Запорізька область — 120 випадків (69 338)
  • Івано-Франківська область — 857 випадків (62 807)
  • Київська область — 548 випадків (74 831)
  • Кіровоградська область — 43 випадки (10 535)
  • Луганська область — 31 випадок (14 927)
  • Львівська область — 474 випадки (77 823)
  • Миколаївська область — 150 випадків (41 834)
  • Одеська область — 319 випадків (85 485)
  • Полтавська область — 111 випадків (45 916)
  • Рівненська область — 133 випадки (48 637)
  • Сумська область — 160 випадків (48 321) #
  • Тернопільська область — 305 випадків (41 634)
  • Харківська область — 331 випадок (83 137)
  • Херсонська область — 32 випадки (21 630)
  • Хмельницька область — 262 випадки (47 616)
  • Черкаська область — 127 випадків (48 472)
  • Чернівецька область — 638 випадків (53 713)
  • Чернігівська область — 130 випадків (35 672)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 24 лютого було проведено 36 670 ПЛР-тестувань, 26,5% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 7641 зразків.

1179 чоловік щеплено проти COVID-19 за добу.

  • Вінницька область — 20 щеплень;
  • Волинська область — 39 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 60 щеплень;
  • Донецька область — 60 щеплень;
  • Житомирська область — 60 щеплень;
  • Закарпатська область — 10 щеплень;
  • Запорізька область — 50 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 20 щеплень;
  • Київська область — 30 щеплень;
  • Кіровоградська область — 56 щеплень;
  • Луганська область — 60 щеплень;
  • Львівська область — 50 щеплень;
  • м Київ — 90 щеплень;
  • Миколаївська область — 70 щеплень;
  • Одеська область — 60 щеплень;
  • Полтавська область — 70 щеплень;
  • Рівненська область — 20 щеплень;
  • Сумська область — 20 щеплень;
  • Тернопільська область — 90 щеплень;
  • Харківська область — 20 щеплень;
  • Херсонська область — 20 щеплень;
  • Хмельницька область — 10 щеплень;
  • Черкаська область — 90 щеплень;
  • Чернівецька область — 54 щеплення;
  • Чернігівська область — 50 щеплень.

На вечір четверга, 25 лютого, в Україні зайнято 22 121 ліжко-місце з наявних 68 955 (32,08%). За добу показник збільшився на 650 місць, оскільки вчора, 24 лютого, в лікарнях знаходилося 21 471 пацієнт з підтвердженим COVID-19, або підозрою на нього.

За відомостями МОЗ, найгірша ситуація в Івано-Франківській області. Станом на вечір 25 лютого там заповнені 78,22% ліжок (втім, днем раніше там були заповнені 81,19% ліжок). На другому місці — Закарпатська область, там зайнято 70,96% ліжкомісць (вчора — 69,98%), на третьому — Чернівецька 59,87% (вчора — 60,45%).

Нагадаємо, в Івано-Франківській області почали роботу 16 карантинних контрольно-пропускних пунктів. Підкреслюється, що працівники поліції не обмежують і не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.

Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області зафіксували на початку минулого тижня. У регіон направили головного санлікаря Віктора Ляшка. Місцева влада ухвалила рішення про посилення карантину з 22 лютого. В області тимчасово закриють кінотеатри, спортзали, а школярів 5-11 класів переведуть на дистанційку.

Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області та заповнювання лікарень в регіон доставили мобільний госпіталь. У деяких населених пунктах Прикарпаття зайнято більше 90% ковідних ліжок. Через ситуації, що склалася мер Львова заявив про готовність прийняти 100 пацієнтів з коронавірусом у Львові.