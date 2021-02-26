Статистика коронавірусу на 26 лютого: 8003 нових випадки захворювання

За добу госпіталізовано 2762 людини.

За добу 25 лютого зафіксовано 8 003 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 2 762 людини;

померли — 146;

одужали — 4244 осіб;

проведено тестувань 78 264 (методом ПЛР — 36 809, методом ІФА — 16 271, досліджень швидкими тестами на антиген — 25 184).

За весь час пандемії в Україні захворіли — 1 333 844 чоловік, одужали — 1 163 555, померли 25 742.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (857), м.Києві (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м Київ — 748 випадків (137 076 випадків всього)

Вінницька область — 738 випадків (35 360)

Волинська область — 219 випадків (39 719)

Дніпропетровська область — 421 випадок (73 023)

Донецька область — 136 випадків (46 993)

Житомирська область — 455 випадків (50 076)

Закарпатська область — 515 випадків (39 209)

Запорізька область — 120 випадків (69 338)

Івано-Франківська область — 857 випадків (62 807)

Київська область — 548 випадків (74 831)

Кіровоградська область — 43 випадки (10 535)

Луганська область — 31 випадок (14 927)

Львівська область — 474 випадки (77 823)

Миколаївська область — 150 випадків (41 834)

Одеська область — 319 випадків (85 485)

Полтавська область — 111 випадків (45 916)

Рівненська область — 133 випадки (48 637)

Сумська область — 160 випадків (48 321) #

Тернопільська область — 305 випадків (41 634)

Харківська область — 331 випадок (83 137)

Херсонська область — 32 випадки (21 630)

Хмельницька область — 262 випадки (47 616)

Черкаська область — 127 випадків (48 472)

Чернівецька область — 638 випадків (53 713)

Чернігівська область — 130 випадків (35 672)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 24 лютого було проведено 36 670 ПЛР-тестувань, 26,5% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 7641 зразків.

1179 чоловік щеплено проти COVID-19 за добу.

Вінницька область — 20 щеплень;

Волинська область — 39 щеплень;

Дніпропетровська область — 60 щеплень;

Донецька область — 60 щеплень;

Житомирська область — 60 щеплень;

Закарпатська область — 10 щеплень;

Запорізька область — 50 щеплень;

Івано-Франківська область — 20 щеплень;

Київська область — 30 щеплень;

Кіровоградська область — 56 щеплень;

Луганська область — 60 щеплень;

Львівська область — 50 щеплень;

м Київ — 90 щеплень;

Миколаївська область — 70 щеплень;

Одеська область — 60 щеплень;

Полтавська область — 70 щеплень;

Рівненська область — 20 щеплень;

Сумська область — 20 щеплень;

Тернопільська область — 90 щеплень;

Харківська область — 20 щеплень;

Херсонська область — 20 щеплень;

Хмельницька область — 10 щеплень;

Черкаська область — 90 щеплень;

Чернівецька область — 54 щеплення;

Чернігівська область — 50 щеплень.

На вечір четверга, 25 лютого, в Україні зайнято 22 121 ліжко-місце з наявних 68 955 (32,08%). За добу показник збільшився на 650 місць, оскільки вчора, 24 лютого, в лікарнях знаходилося 21 471 пацієнт з підтвердженим COVID-19, або підозрою на нього.

За відомостями МОЗ, найгірша ситуація в Івано-Франківській області. Станом на вечір 25 лютого там заповнені 78,22% ліжок (втім, днем раніше там були заповнені 81,19% ліжок). На другому місці — Закарпатська область, там зайнято 70,96% ліжкомісць (вчора — 69,98%), на третьому — Чернівецька 59,87% (вчора — 60,45%).

Нагадаємо, в Івано-Франківській області почали роботу 16 карантинних контрольно-пропускних пунктів. Підкреслюється, що працівники поліції не обмежують і не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.

Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області зафіксували на початку минулого тижня. У регіон направили головного санлікаря Віктора Ляшка. Місцева влада ухвалила рішення про посилення карантину з 22 лютого. В області тимчасово закриють кінотеатри, спортзали, а школярів 5-11 класів переведуть на дистанційку.

Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області та заповнювання лікарень в регіон доставили мобільний госпіталь. У деяких населених пунктах Прикарпаття зайнято більше 90% ковідних ліжок. Через ситуації, що склалася мер Львова заявив про готовність прийняти 100 пацієнтів з коронавірусом у Львові.