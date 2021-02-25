Статистика коронавируса на 25 февраля: 2 767 новых случаев госпитализации (инфографика)

За прошедшие сутки количество занятых коек для COVID-больных увеличилось на 650.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения, на вечер четверга, 25 февраля, в Украине занято 22 121 койкоместо из имеющихся 68 955 (32,08%). За сутки показатель увеличился на 650 мест, поскольку вчера, 24 февраля, в больницах находился 21 471 пациент с подтвержденным COVID-19, или подозрением на него.

По состоянию на 20:00 сегодняшнего дня, количество госпитализаций с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в Украине составило 2 767 человек. При этом количество выписанных за сутки таких пациентов составило 2 051.

По сведениям Минздрава, хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области. По состоянию на вечер 25 февраля там заполнено 78,22% коек (впрочем, вчера там было заполнено 81,19% коек). На втором месте — Закарпатская область, там занято 70,96% койкомест (вчера — 69,98%), на третьем — Черновицкая с 59,87% (вчера — 60,45%).

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором поделился инфографиками о ситуации с койками в медучреждениях страны.

[ + – ] Количество госпитализаций в Украине с 1 сентября по 25 февраля Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Недельная средняя темпов заполнения койкомест Фото: Евгений Истребин / Facebook

По подсчетам блогера, недельная средняя по заполнению койкомест составила 489.

Согласно данным Минздрава и СНБО, за 24 февраля в Украине зафиксировали 8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировали 2 770 человек, а количество занятых койкомест увеличилось на 411.

Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. По информации СМИ, на закупку вакцины CoviShield из бюджета якобы было потрачено 1592,2 млн грн.