Статистика коронавируса на 24 февраля: 2 770 новых случаев госпитализации (инфографика)

За прошедшие сутки количество занятых коек для COVID-больных увеличилось на 411.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения, на вечер среды, 24 февраля, в Украине заняты 21 471 койкомест из имеющихся 68 628. За сутки показатель увеличился на 411 мест, поскольку вчера в больницах находились 21 060 пациентов с подтвержденным COVID-19, или подозрением на него.

По состоянию на 20:00 сегодняшнего дня, количество госпитализаций с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в Украине составило 2 770 человек. При этом количество выписанных за сутки таких пациентов составило 2 311.

Хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области. По состоянию на вечер 24 февраля там заполнено 81,19% коек. На втором месте — Закарпатская область, там занято 69,98% койкомест, на третьем — Черновицкая с 60,45%.

Блогер Евгений Истребин опубликовал на своей странице в Facebook инфографику, которая демонстрирует динамику заполнения койкомест по Украине с 1 сентября по 24 февраля.

[ + – ] Количество госпитализаций в Украине с 1 сентября по 24 февраля Фото: Евгений Истребин / Facebook

По информации Минздрава, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5 850 новых случаев коронавируса, в том числе — у 316 детей и 271 медработника. Выздоровело 3 645 человек, а летальных исходов — 152.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 1 317 694 случая коронавируса, выздоровело 1 155 422 человека, а летальных случаев — 25 461.

Отметим, 23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины сегодня, 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы. Первым, кто получил укол вакцины, стал врач-реаниматолог из Черкасс.