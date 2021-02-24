Статистика коронавірусу на 24 лютого: 2 770 нових випадків госпіталізації (інфографіка)

За попередню добу кількість зайнятих ліжок для COVID-хворих збільшилася на 411.

Згідно даним, опублікованим на сайті Міністерства охорони здоров'я, на вечір середи, 24 лютого, в Україні зайняті 21 471 ліжкомісць з наявних 68 628. За добу показник збільшився на 411 місць, оскільки вчора в лікарнях перебували 21 060 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, або підозрою на нього.

Сьогодні о 20:00 кількість госпіталізацій з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 в Україні становить 2 770 осіб. При цьому кількість виписаних за добу таких пацієнтів становить 2 311.

Найгірша ситуація в Івано-Франківській області. Станом на вечір 24 лютого там заповнені 81,19% ліжок. На другому місці — Закарпатська область, там зайнято 69,98% ліжкомісць, на третьому — Чернівецька 60,45%.

Блогер Євген Істребін опублікував на своїй сторінці у Facebook інфографіку, яка демонструє динаміку заповнення ліжкомісць в Україні з 1 вересня до 24 лютого.

[ + – ] Кількість госпіталізацій в Україні з 1 вересня до 24 лютого Фото: Евгений Истребин / Facebook

За інформацією МОЗ, за минулу добу в Україні зафіксували 5 850 нових випадків коронавірусу, зокрема — у 316 дітей та 271 медпрацівника. Видужали 3 645 осіб, а смертей — 152.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 1 317 тисячі 694 випадки коронавірусу, одужали 1 155 422 особи, а летальних випадків — 25 461.

Зазначимо, 23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини сьогодні, 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони. Першим, хто отримав укол вакцини, став лікар-реаніматолог з Черкас.