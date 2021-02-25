Статистика коронавірусу на 25 лютого: 2 767 нових випадків госпіталізації (інфографіка)

За попередню добу кількість зайнятих ліжок для COVID-хворих збільшилася на 650.

Згідно даним, опублікованим на сайті Міністерства охорони здоров'я, на вечір четверга, 25 лютого, в Україні зайнято 22 121 ліжкомісця з наявних 68 955 (32,08%). За добу показник збільшився на 650 місць, оскільки вчора, 24 лютого, в лікарнях знаходилися 21 471 пацієнт з підтвердженим COVID-19, або підозрою на нього.

Станом на 20:00 сьогоднішнього дня, кількість госпіталізацій з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 в Україні склала 2 767 осіб. При цьому кількість виписаних за добу таких пацієнтів становить 2 051.

За відомостями МОЗ, найгірша ситуація в Івано-Франківській області. Станом на вечір 25 лютого там заповнені 78,22% ліжок (втім, вчора там було заповнені 81,19% ліжок). На другому місці — Закарпатська область, там зайнято 70,96% ліжкомісць (вчора — 69,98%), на третьому — Чернівецька 59,87% (вчора — 60,45%).

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ, опублікував на своїй сторінці в Facebook пост, в якому поділився інфографікою про ситуацію з ліжками в медустановах країни.

[ + – ] Кількість госпіталізацій в Україні з 1 вересня до 25 лютого Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Тижнева середня темпів заповнення ліжкомісць Фото: Евгений Истребин / Facebook

За підрахунками блогера, тижнева середня по заповненню ліжкомісць склала 489.

Згідно з даними МОЗ і РНБО, 24 лютого в Україні зафіксували 8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізували 2 770 осіб, а кількість зайнятих ліжкомісць збільшилася на 411.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні почалася вакцинація від коронавірусу. За інформацією ЗМІ, на закупівлю вакцини CoviShield з бюджету нібито було витрачено 1592,2 млн грн.