В Україні виявили 7 несприятливих подій після вакцинації, — Ляшко

Одне повідомлення надійшло з Чернігівської області та шість — з Черкаської області.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що після вакцинації виявлено сім несприятливих подій. Про це він повідомив на брифінгу.

За його словами, одне повідомлення надійшло з Чернігівської області та шість — з Черкаської області.

"Станом на 25 лютого, надійшли перші повідомлення про несприятливі події по імунізації. Вони несерйозні", — заявив Ляшко.

23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони.

Станом на ранок 26 лютого в Україні вакцинувалися 1179 осіб. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована в Черкаській області (90 щеплень), за весь період прищеплювальної кампанії — також в Черкаській області (170 щеплень).

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield проводиться в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжні дослідження" в Індії.