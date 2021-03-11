Вакцина AstraZeneca не повышает риск образования тромбов, – заявление ЕМА

По заверениям ЕМА, число тромбоэмболических реакций у вакцинированных людей не превышает допустимого количества.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило о том, что вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбоэмболии и может дальше использоваться.

Агентство отреагировало на то, что в Дании, Норвегии, Италии, Австрии, Исландии, Люксембурге и странах Балтии приостанавливают вакцинацию из-за поступившей информации о том, что препарат вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови.

"В настоящее время нет никаких указаний на то, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны в качестве побочных эффектов этой вакцины. Позиция PRAC комитета по безопасности EMA заключается в том, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и вакцину можно продолжать вводить, пока продолжается расследование тромбоэмболических случаев. PRAC уже рассматривает все случаи тромбоэмболических осложнений и других состояний, связанных со сгустками крови, о которых сообщалось после вакцинации вакциной от COVID-19 AstraZeneca", – говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что число тромбоэмболических реакций у вакцинированных людей не превышает их количества в общей популяции. По состоянию на 10 марта 2021 года в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболических осложнений среди почти 5 миллионов человек, вакцинированных от COVID-19 препаратом AstraZeneca.

В EMA заверили, что будут продолжать предоставлять новую информацию по мере продвижения оценки.

Напомним, в Дании, Норвегии, Италии, Австрии, Исландии, Люксембурге и странах Балтии приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Необходимо выяснить, есть ли связь между прививками и образованием тромбов, нарушением свертываемости крови и другими неприятными явлениями.

Также сообщалось, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что после первых суток начала вакцинации в Украине, выявлено семь "неблагоприятных событий". По его словам, "они несерьезные".