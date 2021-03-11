Вакцина AstraZeneca не підвищує ризик утворення тромбів, — заява ЕМА

За запевненням ЕМА, кількість тромбоемболічних реакцій у вакцинованих людей не перевищує допустимої кількості.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявило про те, що вакцина від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбоемболії і може далі використовуватися.

Агентство відреагувало на те, що в Данії, Норвегії, Італії, Австрії, Ісландії, Люксембурзі та країнах Балтії припиняють вакцинацію через те, що надійшла інформація про те, що препарат викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові.

"Наразі немає жодних вказівок на те, що вакцинація викликала ці стани, які не вказані як побічні ефекти цієї вакцини. Позиція PRAC комітету з безпеки EMA полягає в тому, що переваги вакцини як і раніше переважують її ризики, і вакцину можна продовжувати вводити, поки триває розслідування тромбоемболічних випадків. PRAC вже розглядає всі випадки тромбоемболічних ускладнень та інших станів, пов'язаних зі згустками крові, про які повідомлялося після вакцинації вакциною від COVID-19 AstraZeneca", — йдеться в заяві відомства.

Також наголошується, що кількість тромбоемболічних реакцій у вакцинованих людей не перевищує їх кількості в загальній популяції. Станом на 10 березня 2021 року в Європейській економічній зоні було зареєстровано 30 випадків тромбоемболічних ускладнень серед майже 5 мільйонів осіб, вакцинованих від COVID-19 препаратом AstraZeneca.

В EMA запевнили, що продовжуватимуть надавати нову інформацію у міру просування оцінки.

Нагадаємо, у Данії, Норвегії, Італії, Австрії, Ісландії, Люксембурзі та країнах Балтії припиняють використання вакцини AstraZeneca. Необхідно з'ясувати, чи є зв'язок між щепленнями й утворенням тромбів, порушенням згортання крові та іншими неприємними явищами.

Також повідомлялося, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що після першої доби початку вакцинації в Україні, зафіксовані сім "несприятливих подій". За його словами, "вони несерйозні".