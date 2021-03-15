Головний санлікар України Віктор Ляшко захворів на коронавірус

Вакцинований майже два тижні тому чиновник розповів, що вакцина CoviShield не встигла сформувати імунітет, тому "зрада скасовується".

У понеділок, 15 березня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що отримав позитивний ПЦР-тест на коронавірус.

Відповідний пост він зробив у себе на сторінці у Facebook.

"Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. У мене був тільки 13 день після щеплення, коли зʼявилися симптоми, тому "зрада скасовується", — написав Ляшко.

Санлікар впевнений, що завдяки отриманій вакцині його перебіг хвороби пройде без ускладнень і він незабаром зможе повернутися до роботи. Він зазначив, що всі вакцини від COVID-19 розробляються в першу чергу для того, щоб полегшити перебіг хвороби без ускладнень для здоровʼя.

Ляшко написав, що буде перебувати на лікарняному до:

1) відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, вважаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження;

2) відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, вважаючи з 10 дня від дати взяття матеріалу (при позитивному результаті на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обстеження);

3) відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЦР.

[ + – ] Віктор Ляшко отримав позитивний результат тесту на коронавірус

Зазначимо, що Віктор Ляшко отримав перше щеплення препарату CoviShield 2 березня. У той же день цим препаратом вакцинувався і президент України Володимир Зеленський.

1 березня щеплення препаратом CoviShield отримав і голова МОЗ Максим Степанов.

Нагадаємо, що Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вона виготовляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Останнє дослідження цього препарату показало 81,3% його ефективності.

Зазначимо, що Данія, Норвегія, Естонія, Італія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія, Таїланд, Ірландія і Нідерланди. Причина — повідомлення про те, що вакцинація нібито викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові.