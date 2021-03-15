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Головний санлікар України Віктор Ляшко захворів на коронавірус

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Фото: hromadske | Віктор Ляшко

Вакцинований майже два тижні тому чиновник розповів, що вакцина CoviShield не встигла сформувати імунітет, тому "зрада скасовується".

У понеділок, 15 березня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що отримав позитивний ПЦР-тест на коронавірус.

Відповідний пост він зробив у себе на сторінці у Facebook.

"Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. У мене був тільки 13 день після щеплення, коли зʼявилися симптоми, тому "зрада скасовується", — написав Ляшко.

Санлікар впевнений, що завдяки отриманій вакцині його перебіг хвороби пройде без ускладнень і він незабаром зможе повернутися до роботи. Він зазначив, що всі вакцини від COVID-19 розробляються в першу чергу для того, щоб полегшити перебіг хвороби без ускладнень для здоровʼя.

Ляшко написав, що буде перебувати на лікарняному до:

1) відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, вважаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження;

2) відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, вважаючи з 10 дня від дати взяття матеріалу (при позитивному результаті на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обстеження);

3) відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЦР.

Віктор Ляшко отримав позитивний результат тесту на коронавірус

Зазначимо, що Віктор Ляшко отримав перше щеплення препарату CoviShield 2 березня. У той же день цим препаратом вакцинувався і президент України Володимир Зеленський.

1 березня щеплення препаратом CoviShield отримав і голова МОЗ Максим Степанов.

Нагадаємо, що Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вона виготовляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Останнє дослідження цього препарату показало 81,3% його ефективності.

Зазначимо, що Данія, Норвегія, Естонія, Італія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія, Таїланд, Ірландія і Нідерланди. Причина — повідомлення про те, що вакцинація нібито викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові.