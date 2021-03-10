Эффективность вакцины Covishield составила 81,3%, – исследование

Чем больше интервал между первой и второй прививкой, тем большую эффективность демонстрирует препарат.

Эффективность индийской вакцины Covishield показала эффективность 81,3% при условии, что перерыв между первой и второй вакцинацией составит 12 недель. На результаты нового исследования препарата, опубликованные в журнале Lancet, ссылается портал Тhe Hindu Business Line.

Ученые выяснили, что у людей моложе 55 лет количество антител против коронавируса возрастало в два раза, если они получали прививки с интервалом в 12 недель. Если же разрыв был менее шести недель, то препарат показывал эффективность всего 55,1%.

Кроме того, отмечается в исследовании, на начальном этапе клинических испытаний вакцины выяснился еще один момент. Эффективность вакцины против коронавируса Оксфордского университета и AstraZeneca, разработанной в Индии, значительно выросла, когда участники получили одну стандартную дозу и другую низкую дозу в отличие от двух стандартных доз. Она была 63,1% у тех, кто получил две стандартные дозы, и 80,7% – у тех, кто получил низкую и стандартную дозу.

"В целом ценность этого исследования заключается в предоставлении доказательств того, что разовая доза вакцины Covishield очень эффективна в течение 90 дней после вакцинации, более длительный интервал первичной бустерной вакцинации приводит к более высокой эффективности вакцины и что защита от симптоматического Covid-19 сохраняется, несмотря на более длительный интервал дозирования", – говорится в исследовании.

В Украине индийской вакциной Covishield от коронавируса вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов, общественный деятель Сергей Лещенко и другие. В свою очередь главный санврач Украины Виктор Ляшко назвал противопоказания к вакцинации этим препаратом.

Не все государства решились использовать эту вакцину для иммунизации населения. Например, Израиль не одобрил индийский препарат.