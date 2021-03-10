Лещенко вакцинировался Covishield и рассказал об информационной войне: "Много отказов"

Общественный деятель утверждает, что политики и российская пропаганда срывают вакцинацию в Украине.

Бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко вакцинировался против коронавируса препаратом Covishield индийского производства. Он рассказал подробности и опубликовал фото в своем Телеграм-канале.

"Стал амбассадором Covishield. Вакцинировался от коронавируса той самой индийской вакциной", — заявил Сергей Лещенко в своем посте. Против препарата сейчас ведется целенаправленная информационная война — как политиками старой формации внутри Украины, так и российской пропагандой извне. В результате, много отказов в первой волне вакцинации".

Минздрав специальным указом разрешил колоть неизрасходованные дозы препарата общественными деятелям и публичным людям, чтобы вакцина не пропадала. Срок годности после открытия флакона составляет всего шесть часов, после этого остатки приходится утилизировать. По словам Сергея Лещенко, лучше делать прививки медийным лицам и популяризировать вакцинацию.

На своей странице в соцсети "Фейсбук" политик поделился, что в этот же день вакцинировался действующий народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Фото: Сергей Лещенко / Фейсбук

"По стечению обстоятельств, сегодня также вакцинировался Алексей Гончаренко. Свои действия мы никак не согласовывали, но чем больше людей пройдет через вакцинацию, тем быстрее Украина вернется к нормальной жизни", — подчеркнул Сергей Лещенко.

Сам Алексей Гончаренко рассказал, что получил прививку в Одессе. По его словам, общественные деятели могут записаться на вакцинацию по специальной форме. В первую очередь прививки сделают медикам, но знаменитостям сообщает, если останутся неиспользованные дозы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский тоже вакцинировался, а во время совещания с правительством 9 марта предложил использовать мобильные бригады и ресурсы министерств для ускорения процесса. По его мнению, вакцинация станет более эффективным средством для снижения заболеваемости, чем локдаун.

"Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины", — подчеркнул глава государства.