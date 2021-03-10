Лещенко вакцинировался Covishield и рассказал об информационной войне: "Много отказов"
Общественный деятель утверждает, что политики и российская пропаганда срывают вакцинацию в Украине.
Бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко вакцинировался против коронавируса препаратом Covishield индийского производства. Он рассказал подробности и опубликовал фото в своем Телеграм-канале.
"Стал амбассадором Covishield. Вакцинировался от коронавируса той самой индийской вакциной", — заявил Сергей Лещенко в своем посте. Против препарата сейчас ведется целенаправленная информационная война — как политиками старой формации внутри Украины, так и российской пропагандой извне. В результате, много отказов в первой волне вакцинации".
Минздрав специальным указом разрешил колоть неизрасходованные дозы препарата общественными деятелям и публичным людям, чтобы вакцина не пропадала. Срок годности после открытия флакона составляет всего шесть часов, после этого остатки приходится утилизировать. По словам Сергея Лещенко, лучше делать прививки медийным лицам и популяризировать вакцинацию.
На своей странице в соцсети "Фейсбук" политик поделился, что в этот же день вакцинировался действующий народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"По стечению обстоятельств, сегодня также вакцинировался Алексей Гончаренко. Свои действия мы никак не согласовывали, но чем больше людей пройдет через вакцинацию, тем быстрее Украина вернется к нормальной жизни", — подчеркнул Сергей Лещенко.
Сам Алексей Гончаренко рассказал, что получил прививку в Одессе. По его словам, общественные деятели могут записаться на вакцинацию по специальной форме. В первую очередь прививки сделают медикам, но знаменитостям сообщает, если останутся неиспользованные дозы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский тоже вакцинировался, а во время совещания с правительством 9 марта предложил использовать мобильные бригады и ресурсы министерств для ускорения процесса. По его мнению, вакцинация станет более эффективным средством для снижения заболеваемости, чем локдаун.
"Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины", — подчеркнул глава государства.