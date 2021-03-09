Зеленский: вакцинация эффективнее локдауна

Глава государства считает, что правильными ответом на рост числа новых заболеваний коронавирусом является вакцинация, а не локдаун.

В Украине нужно увеличить темпы вакцинации. Для этого президент Владимир Зеленский предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава, и адекватно реагировать на случаи дезинформации о прививках. Об этом он сказал 9 марта на селекторном совещании.

"Правильными ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", – отметил Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов говорил о необходимости более тесного сотрудничества с главами ОГА. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что его ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, за предыдущую неделю количество госпитализаций больных коронавирусом составило почти 21 000 против 17 600 неделей ранее. На сегодня занято 29 573 ковидных коек из 70 157. Из них 60 000 коек обеспечены кислородом. Возросло также количество занятых реанимационных коек: с 1,5 тысячи до 2 тысяч. Это означает, что количество тяжелых случаев увеличивается, констатировал глава правительства.

В областях со значительным уровнем распространения инфекции введен красный уровень адаптивного карантина. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню.

Напомним, британский и южноафриканский штаммы коронавируса грозят более тяжелыми симптомами и последствиями болезни. Министр здравоохранения Максим Степанов 9 марта рассказал о рисках во время онлайн-брифинга.

Ранее министр здравоохранения возмутился низкими темпами вакцинации в Украине, по его подсчетам до конца недели прививки должны были получить 10 тысяч человек, но вакцинировались лишь чуть более трех тысяч. Максим Степанов призвал украинцев не слушать политиков и экспертов, которые провоцируют "антивакцинную истерию".