Степанов рассказал, чем опасны новые штаммы коронавируса: поражают не только легкие

Мутировавший вирус быстрее передается и увеличивает смертность среди заболевших.

Британский и южноафриканский штаммы коронавируса грозят украинцам более тяжелыми симптомами и последствиями болезни. Министр здравоохранения Максим Степанов 9 марта рассказал о рисках во время онлайн-брифинга.

В нескольких странах Европы ужесточили карантинные ограничения из-за появления новых, более опасных штаммов коронавируса. В частности, британской и африканской разновидности вируса, которые уже выявили на территории Украины.

"Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом (1-3 дня), втрое большей заразностью, уменьшением доли безсимптомных или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью", — объявил Максим Степанов. — "Кроме органов дыхания, вирус начал поражать почки, печень, центральную нервную систему".

Как отметил глава Минздрава, из-за новых штаммов в мире существенно выросла доля повторных заболеваний, которая составляет от 4% до 18% новых случаев. Кроме того, у 52%-76% пациентов фиксируют выраженный "постковидный" синдром, который длится от трех до шести месяцев.

"Мы с большой обеспокоенностью относимся к этой информации, потому что, подчеркиваю, это напрямую влияет на здоровье людей и на тяжесть течения коронавирусной болезни", — заявил Максим Степанов.

Он добавил, что третья волна коронавируса не стала неожиданной для Украины, ведь Минздрав к ней готовился. По его словам, медицинская система подготовила больше коек для пациентов с COVID-19.

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Недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко подтвердил, что в Украине зафиксировали первые случаи заражения "британским" штаммом вируса. Мутацию выявили в образцах, которые собрали в Ивано-Франковске две недели назад, Минздрав уже передал данные во Всемирную организацию здравоохранения. По словам Ляшко, именно новый штамм вызвал вспышку заболеваемости в западных областях Украины.

Ранее министр здравоохранения возмутился низкими темпами вакцинации в Украине, по его подсчетам до конца недели прививки должны были получить 10 тысяч человек, но вакцинировались лишь чуть более трех тысяч. Максим Степанов призвал украинцев не слушать политиков и экспертов, которые провоцируют "антивакцинную истерию".